“Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore. Ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno”. Così, parlando della sua vita sentimentale con il collega Alessandro Casillo durante il daytime, la giovane allieva della scuola di Amici 2018 dichiara pubblicamente di essere gay.

Ha fatto coming out, insomma, confessando a milioni di telespettatori di aver da poco chiuso una relazione con una ragazza e di aver scritto per lei una canzone d'amore dopo la fine della loro sofferta storia. Lei, che è una dei nuovi protagonisti della scuola più famosa della tv, è Giordana Angi. Ma come Alessandro Casillo, già vincitore di Io Canto e di Sanremo Giovani, non è una voce nuova nel panorama musicale italiano. (Continua dopo la foto)



Giordana, classe 1994 è nata a Vannes, ma vive a Latina. Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano ‘Incognita poesia’, ha interpretato Poker Generation, colonna sonora dei titoli di coda dell’omonimo film diretto da Gianluca Mingotto con Francesco Pannofino e Lina Sastri. Ha anche già lavorato con grandi nomi della musica italiana, come Tiziano Ferro e Nina Zilli, per i quali ha collaborato nella stesura dei brani "Chiusa con te" e "Senza appartenere".

"Le sue canzoni sono oneste, solide e senza filtro alcuno, ispirate dall’esigenza di raccontare la realtà così com’è, dentro e fuori di lei", ha detto Tiziano Ferro della cantautrice italo-francese che ha anche firmato la sigla ufficiale del Lazio Pride 2017. Durante la chiacchierata con Casillo, poi, oltre a lasciarsi andare sulla sua vita privata, Giordana ha fatto anche degli apprezzamenti su una ex ballerina di Amici, Elena D’Amario.

Ve la ricordate? Era allieva della scuola nel 2009, aveva fatto perdere la testa al concorrente Alessio La Padula ed era finita nel vortice del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino. Oggi la D’Amario è stata confermata nel cast dei ballerini professionista anche in questa edizione. E secondo Giordana "è bellissima. Non è umana. Secondo me è una delle donne più belle al mondo”.

