E come promesso da Alberto Dandolo, 24 ore dopo il mega scoop su un concorrente del GF Vip 3 è arrivato puntuale. Il giornalista del settimanale Oggi aveva anticipato “una bomba” a mezzo Instagram. Così: "Domani comprate Oggi e scoprirete qual è la vera notizia di questo Gf Vip. Capirete perché il Grande Fratello ha messo qualche giorno fa (oltre 20!) in contatto telefonico Stefano Sala con la sua statuaria fidanzata Dasha". Un doveroso passo indietro per chi si fosse perso le ultime dalla Casa.

Stefano, modello, è dal primo giorno di reality molto vicino alla coinquilina Benedetta Mazza, ma era (è) fidanzato quando è entrato dalla famosa porta rossa. Con Dasha Dereviankina, bellissima modella ucraina che, da due mesi a questa parte, lo sta supportando nel suo percorso. Sull’affaire Benedetta, Dasha è convinta che sia tutta una messainscena e che la televisione faccia "vedere solo quello che noi vogliamo vedere". Lo difende, insomma. (Continua dopo la foto)



E dopo questa difesa a spada tratta, Dasha e Stefano hanno avuto modo di parlare. Stando a quanto riferito dalla produzione del programma, fuori sarebbe successo qualcosa che Sala doveva sapere. Cosa? Qui entra in gioco Dandolo che, come detto, ieri ha anticipato un grosso scoop su Stefano e Dasha. Ma prima di dare l’esclusiva, non appena il giornalista di Oggi ha pubblicato il post sulla “vera notizia di questo GF Vip” che sarebbe uscita sul nuovo numero del settimanale, è intervenuta la modella stessa.

"Sarà una notizia falsa – ha scritto Dasha - Non ho mai rilasciato un'intervista a questa rivista. Per favore supportatemi. Questa è una bugia sporca e imprudente. Sono stanca che venga usato il mio nome per false notizie. [...] Pagheranno per la diffusione di false informazioni. Se sono straniera possono farmi del male e diffondere il falso? Lasciatemi in pace". Ha messo le mani avanti, insomma, come sottolineato dallo stesso Dandolo. E ora, dopo l’antefatto, eccoci finalmente alla bomba firmata da Alberto Dandolo: Stefano Sala avrebbe sentito telefonicamente Dasha perché sarebbe incinta.





“Stefano Sala nuovamente papà? Stefano Sala, sta riscuotendo grande successo all’interno del GF Vip, dove sta anche vivendo un controverso flirt con la collega Benedetta Mazza. Il modello milanese però custudisce un segreto. Qualche settimana fa la produzione del reality di Canale 5 lo ha messo in contatto telefonico con la sua fidanzata, la showgirl ucraina Dasha Dereviankina. La ragione? Secondo i bene informati lei avrebbe scoperto di essere incinta di Stefano. Come avrà reagito Sala a questa notizia? E perché non ha deciso di lasciare il gioco per starle vicino? Ah, saperlo…”.

