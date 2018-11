Alessandra Mastronardi deve il suo successo a ''I Cesaroni''. Era il 2006 e la giovanissima attrice entrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni di Eva Cudicini, figlia del primo matrimonio di Lucia (interpretato da Elena Sofia Ricci) che si sposa in seconde nozze con Giulio Cesaroni (Claudio Amendola). La fiction è andata in onda fino al 2014 e ha lasciato Alessandra nel mondo dello spettacolo. La televisione le apre molte porte ed è così che già nel 2007 si trova a lavorare accanto a Riccardo Scamarcio nel film "Prova a Volare".

Alessandra Mastronardi: età, altezza, peso, fidanzato

Molte le fiction, tra cui Romanzo criminale (Sky, 2008-2010), Atelier Fontana (Raiuno, 2011, interpreta Micol Fontana), Titanic. Nascita di una leggenda (Raiuno, 2012), Romeo e Giulietta (Canale 5, 2014). Al cinema recita ne L’ultima ruota del carro (Veronesi, 2013), Amici come noi (Lando, 2014) e Life (Corbijn, 2014). Ormai volto familiare delle case degli italiani, alla Mastronardi non manca che fare il passo successivo, quello del cinema internazionale. (Continua a leggere dopo la foto)



E l'occasione si presenta propizia quando il genio di Woody Allen sceglie Roma come scenario per To Rome With Love. L'attrice è una dei tanti interpreti italiani con cui il cineasta newyorchese ha arricchito la sua commedia, offrendole l'opportunità di recitare accanto a divi come Penélope Cruz e Alec Baldwin. Nel 2016 entra a far parte del cast delle serie tv ''L’allieva'' e ''C’era una volta Studio Uno''. Per Alessandra Mastronardi si aprono le porte anche dall'altra parte del globo. L'attrice arriva fino agli Stati Uniti d’America, dove nel 2015 partecipa al film ''Life'' e nel 2017 recita nella serie Netflix ''Master of None''. Nel 2017 è nel cast de ''I Medici'', dove indossa i panni di Lucrezia Donati.

Gli amori di Alessandra Mastronardi. L'attrice conosce Vinicio Marchioni nel 2008 sul set di ' 'Romanzo Criminale – La serie'' . Lui interpreta il Freddo, lei invece la sua fidanzata Roberta. Dopo un anno, però, la loro relazione finisce a causa di incomprensioni forti che hanno spinto i due a prendere strade diverse. Tre mesi dopo Alessandra Mastronardi si fidanza con l’attore Marco Foschi. I due si incontrano sul set della miniserie di Rai ''Uno Sotto il cielo di Roma'', ma anche questa storia finisce. Un altro attore entra nel cuore di Alessandra Mastronardi: sul set della serie Titanic conosce l’affascinante Liam McMahon.

Dopo la fine della storia con l’attore Liam, l'attrice conosce l’attore e regista Ross McCall (lavorano insieme al film Us) e nel 2018 scatta l'amore. La coppia convive a Londra, dove ormai l’attrice italiana vive da qualche anno. ''Ross ha 10 anni più di me, - ha raccontato Alessandra Mastronardi - ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro''. Alessandra Mastronardi (Napoli, 18 febbraio 1986) è alta 166 centimetri e pesa circa 50 chili. Oggi l'attrice è una donna bellissima e affascinante e calca i più grandi red carpet del cinema internazionale.

