Per anni abbiamo visto Steve La Chance insegnare danza jazz nella scuola più famosa della tv, Amici di Maria De Filippi, ma la carriera del ballerino e coreografo statunitense è cominciata molto tempo prima. Classe 1961, inizia a studiare danza da giovanissimo, a 5 anni, e in Italia si fa conoscere nel 1985 come primo ballerino di Fantastico 6, il programma condotto da Pippo Baudo. Ha come partner Galyn Gorg, suo grande amore, e si esibisce insieme ad un'altra coppia di ballerini formata da Lorella Cuccarini e Manuel Franjo.

Numerosissime le trasmissioni televisive a cui Steve ha partecipato. Ricordiamo Sandra e Raimondo Show, Festivalbar, I Telegatti e Fantastico 9 con Enrico Montesano e Anna Oxa e La sai l’ultima?. La Chance si distingueva per il talento, certo, ma anche come sex symbol. Poi, nel 2002, è approdato ad Amici, dove fino al 2010 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza jazz. Sempre bellissimo, tenebroso, severo e di poche parole, La Chance si contrapponeva al più tenero Garrison. (Continua dopo la foto)



Poi, all’improvviso, la rottura: Steve non viene riconfermato dall’equipe della De Filippi e sparisce dalla tv. Che fine ha fatto? Tuttora continua a lavorare nel mondo del ballo, il suo primo amore. Nel 2008 ha infatti aperto una scuola di danza a Formello, la ‘LaChance Ballet’, ed è anche docente di danza modern jazz in tutto il territorio italiano, in collaborazione con l'I.D.A. (International Dance Association), che ha sede a Ravenna Inoltre, ricopre già da qualche anno il ruolo di Direttore Artistico presso l'IDA Ballet Academy sempre a Ravenna. Ed è stato anche coreografo del videoclip di "Occhio x occhio" di Anna Tatangelo.

Ha due figlie Steve: Giorgia, nata dalla relazione con l’ex moglie Claudia Scimonelli, che a fine 2015 lo ha reso nonno, e Aurora, avuta dalla compagna Grazia Mollica. Oggi si torna a parlare di lui per via di un post al vetriolo contro Amici. L’ex prof della scuola ha scritto un messaggio in cui chiede agli attuali insegnanti di ballo di Amici 18 come facciano a non vergognarsi per le scelte dei concorrenti che hanno fatto quest'anno. “Veramente imbarazzante”, ha scritto. A quanto pare, quindi, Steve non ha gradito le scelte che sono state fatte dai tre professori e secondo il suo punto di vista, il livello dei ballerini ammessi non sarebbe affatto dei migliori.

Ovviamente il suo sfogo ha fatto ben presto il giro del web. Ma si sa che Steve non le manda a dire. Già ai tempi del suo addio ad Amici aveva mosso forti critiche al programma. In un'intervista aveva rivelato di essere stato allontanato senza un motivo da un momento all'altro e di non aver mai ricevuto una telefonata da parte di Maria per delle spiegazioni. Steve aveva poi aggiunto che Amici si stava trasformando in un reality perché si dava maggiore importanza ai litigi e agli intrecci tra alunni e professori che, sempre stando a quanto dichiarato da La Chance, passavano sempre meno tempo in sala prove in vista delle puntate serali.

