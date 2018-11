Quest’anno, com’è noto, il Trono Over di Uomini e Donne ha dovuto fare a meno di Giorgio Manetti, personaggio cardine nonché cavaliere per eccellenza e ‘principe azzurro’ di Gemma Galgani. Si dedica ad altro adesso, il Gabbiano. A un progetto, il ‘Giorgio Manetti Lifestyle’, che promuove pianificazione e organizzazione di eventi di ogni genere. Ma forse lo rivedremo presto, magari nel cast della nuova Isola dei Famosi, come si dice in giro. Sono solo rumor per il momento, ma non è da escludere una sua eventuale partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi considerando una sua dichiarazione di pochissimo tempo fa.

“Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”, aveva assicurato l’ex cavaliere del trono over. In ogni caso, da quando è ricominciato il Trono Over, pur senza il suo Giorgio, Gemma non ha perso tempo. (Continua dopo la foto)



Ha dapprima iniziato a frequentare Rocco, ma la loro storia d’amore è finita in breve tempo soprattutto perché lei si è convinta che il corteggiatore uscisse anche con altre donne mentre iniziava una frequentazione con lei. Ne sono seguite discussioni a non finire (e siparietti a dir poco trash con la nemica di sempre, Tina Cipollari), ma la Galgani non demorde: è intenzionata cercare ancora la sua anima gemella. Quindi ha conosciuto e iniziato a frequentare Paolo, nuovo cavaliere del parterre maschile.

Nelle ultime settimane sono usciti più volte e lui si è dimostrato molto diverso dagli ex della dama. È affabile, delicato, un vero gentleman e, cosa ancora più importante, sembra aver perso la testa per Gemma, che dice di sentirsi finalmente serena e felice, soprattutto dopo le liti violente con Rocco. Gemma e Paolo si sono trovati così in sintonia nelle esterne che non sono tardati ad arrivare coccole e teneri baci. Ecco: alla vista di queste ripetute effusioni, in studio si è scatenato il caos.

Gli opinionisti hanno attaccato duramente Gemma, accusandola di passare da un uomo all’altro con troppa facilità, dunque di essere falsa e superficiale. “Non puoi passare da una bocca all’altra in una settimana”, ha detto Gianni Sperti. E Tina Cipollari ha rincarato la dose: “Lei cambia come il flipper, le metti il gettone e lei cambia”, poi si è scagliata direttamente contro la dama, dicendole di vergognarsi. A queste critiche pesanti si sono aggiunte poi quelle di Rocco, che non ha gradito l’atteggiamento di Gemma. Lei, tuttavia, essendo anche abituata a finire nel mirino, pur ferita ha ribadito che continuerà ad andare avanti perché decisa a trovare l’amore della sua vita.

