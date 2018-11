Figlio degli attore e doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, Claudio Amendola è ha iniziato a recitare a 19 anni ed e diventato uno degli attori italiani più famosi. Dopo aver conseguito la terza media inizia con i primi lavori come commesso e manovale. Debutta nel mondo della televisione con una mini fiction televisiva in cui interpreta un pugile ebreo. Negli anni Ottanta entra nel cast dei film: "Amarsi un po'", "Vacanze di Natale", "Vacanze in America".

Ma Claudio è un attore versatile e viene scelto per ruolo drammatici in "Soldati - 365 all'Alba", "Ultrà" e "Mery per sempre". Nel 1993 vince il premio come migliore attore non protagonista grazie al film "Un'altra vita". Nel 1994 recita nel film I mitici - Colpo gobbo a Milano di Carlo Vanzina con Monica Bellucci e Ricky Memphis. Poi ancora cinema e televisione. Nel 2005, recita nel film Il ritorno del Monnezza, qui interpreta il figlio di Nico Giraldi, il popolare personaggio interpretato da Tomas Milian è doppiato dal padre di Claudio, Ferruccio. Negli anni 2004, 2005 e 2006 gira le pubblicità della compagnia telefonica 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Successivamente si è occupato delle serie televisive, recitando in "48 ore" e "I Cesaroni", fiction di grande successo che è andata in onda dal 2006 al 2014. Nel 2009 gira una fiction intitolata "Tutti per Bruno". Nel 2014 ha collaborato nella sitcom televisiva "Zio Gianni" in una puntata chiamata "Il Sosia". Nell'autunno 2016 Claudio Amendola partecipa, in veste di giurato, al programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nella primavera 2017 torna al cinema con il suo secondo film da regista, il noir-gangster Il permesso - 48 ore fuori.

Dal 1983 al 1997 Claudio Amendola è stato sposato con Marina Grande, dalla quale ha avuto due figlie: Alessia, nata nel 1984, e Giulia, nata nel 1989. Successivamente ha iniziato una relazione con l’attrice Francesca Neri . La coppia ha avuto un figlio, Rocco, nel 1999 e si è sposata a New York l’11 dicembre del 2010. Amendola è diventato nonno di Diego, nato nel 2010 dalla figlia Alessia. Claudio è un tifoso della Roma. In un'intervista ha dichiarato che il Genoa è la sua seconda squadra, mentre la moglie Francesca fa il tifo per la Lazio.

Claudio è alto 176 centimetri e pesa 73 chili. A settembre 2017 l'attore è stato vittima di un infarto, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze. ''Era un lunedì sera, le riprese della fiction Nero a metà erano iniziate da pochi giorni ed ero a casa con mia moglie Francesca Neri. Avevo strani dolori, respiravo a fatica. Mia moglie mi ha portato subito in ospedale. Appena mi hanno visto i medici del reparto di cardiochirurgia non hanno perso un secondo. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma e poi mi hanno trasferito di corsa nella sala rossa. Per fortuna l’infarto è stato piccolo: non c’è stato bisogno di operarmi'', ha detto in un'intervista.

“Divina”. Ricordate Francesca Neri? L’attrice, 54 anni, nuda in spiaggia: le foto