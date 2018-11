Max Pezzali, all'anagrafe Massimo, coltiva la passione per la musica fin da piccolo, facendola diventare la sua principale attività professionale. La sua carriera inizia sul finire degli anni Ottanta, quando insieme al compagno di liceo, Mauro Repetto, fonda il duo "I Pop" e incide il brano ''Live In The Music''. Il singolo non decolla e i due decidono di ribattezzarsi ''883'' in onore della mitica Harley-Davidson Sportster (883 è il valore della cilindrata), di cui sono entrambi grandi estimatori.

All'epoca solo due ragazzi di poco più di vent'anni con il sogno dell'America e della musica. Decisivo è il viaggio di Max negli Stati Uniti dal quale tornerà carico di dischi rap e la voglia di fare della musica il suo lavoro. Il primo album targato 883 esce nel 1992, si tratta di "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", che totalizza in breve tempo 600mila copie e il primo posto nella hit parade. Il ciclone 883 ha iniziato la sua avanzata travolgente e il gruppo diventa uno dei più famosi in tutto il Belpaese.



Nel 1993 il duo Pezzali-Repetto sforna un altro disco: “Nord Sud Ovest Est”, che rafforza il successo. Tuttavia è a questo punto che Mauro Repetto decide di lasciare il gruppo, trasferendosi dapprima a Los Angeles per tentare la fortuna nel cinema, poi di nuovo in Italia per provare a sfondare come solista, e infine a Parigi, dove lavora e abita ancora oggi. Max Pezzali continua a utilizzare il nome ''883'' e nel 1995 lancia sul mercato il terzo album: “La Donna, Il sogno & il grande incubo”, due anni dopo arriva “La dura legge del gol”, di cui il brano “La regola dell’amico” viene premiata con il Telegatto come migliore canzone dell’estate.

La popolarità degli ''883'' è alle stelle e Max Pezzali gira tutta l'Italia. Nel 1999 esce “Grazie mille”, seguito, nel 2001, da “Uno in +”, disco di ''Bella vera'' e ''La lunga estate caldissima'', tormentoni estivi che spopolano in tutte le radio e sui canali musicali televisivi. Dopo l’uscita di ''LoveLife'', nel 2002, Max Pezzali decide di lasciare il nome ''883'' e di continuare a fare musica con il suo nome. Nella sua carriera ha ricevuto svariati premi e riconoscimenti. Ha vinto – fra le altre cose – ben 13 Telegatti e tre Festivalbar , un riconoscimento a ''Un disco per l'estate'' su due partecipazioni, dieci ''Italian e Wind Music Awards'', un ''Premio Lunezia'', quattro ''Premi Italiani della musica'', tre ''Venice Music Awards'', sette ''Premi Roma Videoclip'', due ''TRL Awards'' e tre ''World Music Awards''.

Nel 2012 e nel 2013 escono Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2012 e Max 20, album che rivisitano i vecchi successi degli 883. Nel 2005 ha inciso il suo ultimo brano di inediti, intitolato Astronave Max. Nel 2017, per celebrare i 25 anni di carriera viene pubblicata la raccolta ''Le canzoni alla radio''. Max Pezzali è nato a Pavia il 14 novembre del 1967, è alto 1 metro e 77 e pesa circa 70 chilogrammi. Il 2 aprile 2005 si è sposato con Martina Marinucci, e da lei ha un figlio il 4 settembre 2008, Hilo (che è apparso in un video musicale insieme al padre del cantante). La coppia si è separata il 25 agosto del 2013. Da allora Max Pezzali è fidanzato con Debora Pelamatti.

