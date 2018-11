Di recente si è parlato di Gabriel Garko perché, stando al gossip, avrebbe un amore segreto. Lo avevamo lasciato con la bella collega Adua Del Vesco. I due si erano conosciuti sul set di 'Non è stato mio figlio' e tra alti e bassi sono stati insieme circa tre anni, salvo poi dirsi addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Forse per la differenza d’età, ha azzardato qualcuno: lei è più giovane di ben ventidue anni. O forse perché, come riportato dal settimanale Spy, tra di loro si sarebbe insinuato Gabriele Rossi, attore e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.

“I due si sono lasciati? Sono arrivati al capolinea? La storia – si leggeva sulla rivista - è finita in silenzio senza annunci ufficiali o comunicati. Di certo c’è che questa risposta potrebbe conoscerla Gabriele Rossi. Spy, li ha sorpresi in due gite fuori porta... Nei profili di Garko c’è spazio per la sua carriera, per i suoi amati primi piani, ma di Adua neanche l’ombra”. Voci a parte, in effetti basta una rapida occhiata al profilo Instagram di Garko per rendersi conto che anche oggi non c'è alcuna foto di Adua. (Continua dopo la foto)



C’è solo lui, in realtà, che al massimo condivide un vecchio scatto dei suoi genitori. Eppure poche settimane fa il settimanale Oggi parlava di una donna misteriosa nella vita di Garko nella rubrica intitolata 'Pillole Di Gossip'. “In quel di Zagarolo (città in cui abita l’attore) si mormora che Gabriel Garko abbia un nuovo e tormentato amore, molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta”, si leggeva. Sulla questione, poi, è stato aggiunto che sarebbe l’attore stesso, al momento, a non voler rendere pubblica questa relazione. E infatti l'identità di questa donna resta un mistero.

Secondo Oggi questa presunta nuova fiamma sarebbe anche “molto più giovane” di lui. Anche con Adua, come detto, c’era parecchia differenza di età: lui 46 anni, lei 24. Non si è più saputo niente, però, di questa donna misteriosa dopo la spifferata della rivista. L’attore è sempre stato gelosissimo della sua vita privata e non ha nemmeno smentito il gossip che ha fatto presto il giro delle testate e dei siti web. Il rumor, insomma, si è sgonfiato da solo a poco a poco.

A circolare con insistenza in rete, adesso, è una foto di Garko che è stata pubblicata dal settimanale Nuovo che, parlando del volto dell’attore, lo definisce “lievitato”. In effetti in questo scatto l’attore sembra diverso da come lo conosciamo. Capelli più lunghi a parte (il dettaglio era già stato notato all’evento milanese Nicole Fashion Show a cui aveva preso parte), molti si sono concentrati su labbra e zigomi particolarmente gonfi, che hanno subito fatto scattare le voci di un ricorso di Gabriel alla chirurgia estetica. Insomma, la vecchia polemica sui ritocchini, sempre smentiti dal diretto interessato, è tornata a infiammare il popolo della rete per cui Gabriel Garko è diventato “irriconoscibile”.

