Attrice, conduttrice, doppiatrice, cantante, ballerina e imitatrice, Loretta Goggi è uno dei volti femminili con maggiore successo nello spettacolo italiano degli ultimi 50 anni. Studia canto e musica, grandi passioni paterne. Notata da Silvio Gigli, nel 1959 partecipa al concorso radiofonico, Disco magico di Dino Verde, presentato da Corrado con l'orchestra diretta da Gianni Ferrio. Loretta vince in coppia con Nilla Pizzi.

Nello stesso anno debutta come attrice bambina nello sceneggiato della Rai Sotto processo con la regia di Anton Giulio Majano, trasmesso sul Programma Nazionale. Negli anni Settanta arrivano Canzonissima (1972 e 1973) accanto al mitico Pippo Baudo e le prime imitazioni di personaggi femminili famosi. Impareggiabili quelle di Mina, Milva, Patty Pravo, Ornella Vanoni. L’attrice e cantante romana presta la voce al canarino Titti nei cartoni animati di Gatto Silvestro, doppiato da Gigi Proietti. Il suo brano più famoso? Maledetta primavera, che si è classificato al secondo posto del Festival di Sanremo 1981. Negli anni Ottanta ha posato nuda per Playboy. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella seconda metà degli anni Settanta che Loretta incontra per la prima volta, nella conduzione della prima edizione di “Fantastico”, Gianni Brezza, coreografo e ballerino che sarà suo compagno per il resto della vita. Nel 1979 il loro primo incontro, lui sposato con gli e lei impegnata. Un amore nato nell’ambito lavorativo destinato a coronarsi con il matrimonio nel 2008. Loretta ha sempre dichiarato di non avere rimorsi per il non essere diventata mamma e ha ha dedicato tutto il suo amore al marito. A rivelare la scelta era stata la stessa Loretta in una lunga intervista al settimanale Di Più.

“Gianni mi chiese di aspettare ad avere un figlio perché il terzogenito era ancora piccolo. Non fu un sacrificio, lo amavo talmente tanto che non mi ponevo alcun problema”, aveva raccontato l’attrice e cantante. Quando poi i figli di Brezza sono diventati grandi, la coppia ha provato ad avere un figlio ma non è mai arrivato. “Grazie a lui mi sono sentita tanto amata. Con Gianni la vita vera era andare al cinema, a vedere le mostre di antiquariato oppure a cena con pochi amici intimi, prevalentemente estranei al nostro mondo” ha raccontato la Goggi, che ha perso il marito nel 2011 a causa di un tumore al colon. "La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme’’, ha detto una commossa Loretta durante un’ospitata a ‘ Verissimo ’.

‘’È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, - ha detto l’attrice ai microfoni di Silvia Toffanin - ho capito che era l'uomo per me. Il primo incontro è stato drammatico come in tutte le storie d'amore. Con il passare del tempo, però, Gianni ha iniziato a corteggiarmi parlando del nostro privato, è stato carino’’.

E ancora parole d’amore per quell’uomo che Loretta ha amato più di ogni altra cosa: ‘’Gianni mi ha insegnato a prendermi in giro, mi ha dato una vita di spensieratezza. Come si sopravvive alla scomparsa dell'uomo che ami? Con la fede, chi ce l'ha ha una possibilità di farcela. Poi la mia famiglia mi è stata vicino. Io penso che a casa lui ci sia. Lo sento". Loretta Goggi (nata a Roma il settembre 1950) è alta 170 cm, pesa 62 chili e le sue misure sono: 89-66-89 cm.

