L’edizione numero 3 del Grande Fratello potrebbe essere l’ultima, Walter Nudo a parte infatti è destinata a passare alla storia come la più fiacca di tutti i tempi. Non solo i dati auditel condannano Ilary Blasi e la sua ciurma ma, all’interno della casa, sembra mancare un personaggio carismatico capace di dare brio alla trasmissione. Francesco Monte sta deludendo le attese e l’unico che sembra essere aver qualcosa da dire è Walter Nudo. Dentro e fuori la casa. Sì perché se l’attore continua la sua avventura nel reality fuori le chiacchiere non mancano: è la Marchesa d’Aragona, al centro delle polemiche per il suo titolo nobiliare che, dicono, tarocco. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ha parlato di Walter Nudo. L’ex gieffina ha più volte mostrato il suo forte interesse nei confronti dell’attore. Non è di certo l’unica che rivela di essere attratta da Walter, ma lei ha avuto l’opportunità di stargli accanto per diverse settimane. Ora che si trova fuori dalla Casa segue molto le vicende che riguardano Walter Nudo. (Continua dopo la foto)



Daniela Del Secco assicura di guardare spesso il reality proprio per l’attore. Inoltre, ci tiene anche a precisare che hanno lo stesso maestro di meditazione. In questo modo, l’ex gieffina sottolinea che c’è un aspetto che li unisce. Ma c’è un dettaglio che la Marchesa rivela nello studio della Panicucci. Scendendo nel dettaglio, si parla dei molteplici baci che Daniela ha dato a Walter Nudo durante un freeze. Ma ora la Marchesa fa notare un dettaglio: anche dopo il freeze Walter Nudo non si è tirato indietro.

La Del Secco ci tiene a fare questa precisazione, in quanto il gieffino avrebbe continuato a farsi baciare nonostante il freeze fosse stato tolto. Dunque, Walter Nudo ha apprezzato i baci della Marchesa? Staremo a vedere. Nel frattempo, la Marchesa D’Aragona dichiara di fare il tifo per Le Donatella e Walter Nudo al Grande Fratello Vip.

Walter Nudo è stato fidanzato dal 1994 al 2002, senza mai però sposarsi, con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto due figli: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos, nato nel 1999, anch'essi ballerini di danza classica. Dal 2004 al 2008 ha avuto una relazione con Samuela Sardo, compagna di set in Incantesimo. Nel 2009 si è sposato a Las Vegas, tramite rito civile, con Céline Mambour, una stilista francese. Attualmente è single e divorziato.

