Il Grande Fratello chiude in anticipo? Questa è la voce che circola da qualche tempo. Una notizia choc, considerando il successo che il reality aveva ottenuto nella scorsa edizione. Eppure negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Mediaset chiuderà anticipatamente la finale del Grande Fratello Vip, dal 17 al 10 dicembre, per via dei bassi ascolti.

Ma è davvero così? Nella casa di Cinecittà i concorrenti rimasti sono Andrea Mainardi, Benedetta Mazza, Francesco Monte, Giulia Salemi, Jane Alexander, Le Donatella, Lory del Santo, Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo. Ed è proprio quest'ultimo, secondo varie “voci di corridoio”, il favorito per la vittoria anche se dovrà scontrarsi con concorrenti molto forti. Intervistato dal programma Ultime dalla Casa il comico ed ex concorrente del Gf Vip Maurizio Battista ha infatti parlato di 'elementi invulnerabili', che hanno messo in atto una strategia di gioco ben precisa. Continua a leggere dopo la foto

Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, quella che è andata in onda lunedì 19 novembre, è stato eliminato Ivan Cattaneo che era in nomination con Lory Del Santo. La sfida è stata all’ultimo voto: Lory si è salvata con il 50,3% dei voti mentre Cattaneo è dovuto uscire perché aveva “solo” il 49,7% dei voti. Insomma, lo scarto era minimo ma a salvarsi è stata Lory Del Santo. Una volta accolto in studio, Ivan ha parlato della sua solitudine e del fatto che adesso tornare alla vita di tutti i giorni sarà difficilissimo. Continua a leggere dopo la foto

E, mentre si parla di una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello Vip, c’è già la prima finalista: Silvia Provvedi è la prima che sicuramente andrà in finale. In nomination, invece, sono finiti a sorpresa Walter Nudo e Jane Alexander. Ma torniamo alla chiusura anticipata del Grande Fratello Vip, è tutto vero o sono solo indiscrezioni? Da Mediaset smentiscono tutto… E fanno sapere che la finale era già prevista per il 10 dicembre. Continua a leggere dopo la foto

Eppure, ai piani alti Mediaset qualcuno aveva deciso lo stop prima del tempo, scrive Italia Oggi, poi la decisione è rientrata e Ilary Blasi si prepara al gran finale del 10 dicembre. A ogni modo, per Mediaset gli ascolti non sono andati come si era sperato: tenete conto che lunedì 19 novembre il reality show è stato addirittura doppiato: 6 milioni (25,3%) per la fiction di Rai1, Nero a Metà, 3,6 milioni per il Grande Fratello Vip. Male, molto male…

