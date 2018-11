Momenti di imbarazzo per Flavio Insinna a l'Eredità su Raiuno. Nella sfida tra Maria Cristina e il campione Michael, la signora deve rispondere a questa domanda: "All'Eurovision Song Contest 2018 Fabrizio Moro ha cantato in coppia con chi?". Dopo qualche secondo la concorrente risponde sicura: "Ermal Metal". E di fronte alla titubanza di Insinna lo incalza con lo sguardo a congratularsi con lei. Al gong, il conduttore con garbo la riporta con i piedi per terra.

"No signora Maria Cristina la risposta corretta è Ermal Meta". Dettagli fatali, è bastata una 'l' finale a far capitolare la concorrente del game show di Rai Uno. Nella puntata andata in onda ieri sera c'è stata un'altra gaffe che ha avuto come protagonista uno dei concorrenti dell'Eredità. Durante il gioco 'indovina le parole' uno dei concorrenti, seppur con quasi tutte le caselle al completo, non è riuscito a indovinare la parola. (Continua a leggere dopo la foto)



''Chi era il presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)?''. Tra le caselle compilate mancava solo la 't', ma il concorrente ha faticato non poco prima di completare con la parola ''Arafat''. La storia della televisione è piana di gaffe e ultimamente il programma in onda sulla rete ammiraglia sta facendo discutere per gli errori del concorrenti. Il povero Flavio Insinna più volte, di recente, si è ritrovato in profondo imbarazzo per alcune risposte date dai concorrenti del quiz show di Rai Uno. Ricordiamone qualcuno. (Continua a leggere dopo la foto)

10 ottobre - L’argomento? Geografia. Ma per azzeccare la risposta giusta, sarebbe bastata anche solo un po’ di logica. La domanda infatti recitava: “Sulle montagne del Perù nasce…”. Due le possibili opzioni rimaste: la Dora Baltea e il Rio delle Amazzoni. Incredibilmente, il concorrente ha optato per la prima risposta, collocando la sorgente del fiume italiano – che nasce in Val d’Aosta - nel Paese dell’America Latina. Lo strafalcione non è passato inosservato all’attentissimo popolo della rete, che non gli ha perdonato l’errore: la risposta sbagliata, manco a dirlo, è divenuta virale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il caso Hitler - Evidenti lacune storiche per i concorrenti del programma condotto all'epoca da Carlo Conti su Rai 1 "L'Eredità". Alla domanda "In quale anno Adolf Hitler viene nominato cancelliere" la prima risposta era stata 1948, poi 1964, infine 1979: tutti avevano evitato la risposta giusta, 1933. Il ripasso di storia era stato necessario anche qualche minuto più tardi, quando alla domanda "In quale anno Benito Mussolini riceve a Palazzo Venezia il poeta americano Ezra Pound", il concorrente aveva risposto "1964".

