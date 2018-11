Quest’anno La vita in diretta è iniziata in modo “particolare”: con un presunto odio tra i due conduttori. Secondo quanto rivelato da vari siti di gossip, tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non correrebbe buon sangue: varie battute che i due si sono scambiati hanno lasciato intendere che qualcosa non vada.

Tutto è iniziato dopo un esame fatto da Francesca Fialdini all’università: la conduttrice è arrivata in studio mogia perché aveva preso un voto che non soddisfaceva le sue aspettative. Allora Tiberio Timperi, per fare una battuta, ha detto: “Lo hai preso perché sei raccomandata, altrimenti ne avresti preso uno più basso”. La Fialdini, dopo la battuta di Timperi in diretta è rimasta di sasso. Era stata umiliata davanti al pubblico e non poteva accettarlo. Pare che da quel momento tra i due sia scattata la scintilla dell’odio. Tutti hanno iniziato a dire che dietro le quinte succedessero le peggio cose, che i due fossero ai ferri corti. Continua a leggere dopo la foto

“La battuta di Tiberio Timperi sul fatto che sono raccomandata? Ci sono rimasta male anche perché Tiberio conosce meglio di chiunque altro il mio percorso“: a dirlo è Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta. Nonostante le gaffe dell’inizio della stagione, le voci di una presunta rottura, tra i due i rapporti sono molto buoni, almeno questo è quello che ha voluto far credere Francesca Fialdini: “Con Tiberio abbiamo un rapporto ottimo, come sempre. E ridiamo nel leggere di finti litigi e imminenti separazioni”, ha rivelato. Continua a leggere dopo la foto

Ma vediamo cosa è successo nelle ultime ore… Le parole di Francesca Fialdini non sono passate inosservate. Intanto, però, facciamo un passo indietro e capiamo meglio il “contesto”. Nell’ultima puntata de La vita in diretta era ospite in studio Martina Colombari, ex miss Italia e moglie di Alessandro Costacurta. A intervistare la bella Martina è stato Timperi. Nel frattempo la Fialdini aveva confessato di avere un complesso che avrebbe svelato solo dopo. Continua a leggere dopo la foto

Dopo l’intervista di Tiberi alla Colombari, è tornata sul palco la Fialdini. Poco dopo, Tiberio e Martina si sono allontanati dietro le quinte ballando simpaticamente. Allora la Fialdini non si è trattenuta e ha detto quella frase: “Ho finalmente superato il mio complesso: mi sono liberata di Tiberio Timperi”. Era dunque questo il suo complesso? Esatto, solo che la Fialdini non lo aveva detto al pubblico. Quella frase non è passata inosservata… Che ne pensate?

Dietro le quinte del potere Business.it

Francesca Fialdini si commuove da Caterina Balivo: ecco cosa è successo

fbq('track', 'Gossip');