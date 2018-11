“Ignorante, non sai nemmeno come…”, Fabio Fazio umiliato in diretta da Diletta Leotta

Saranno stati contenti i detrattori di Fabio Fazio. Quelli che ‘ma quanto guadagna’, quelli che ‘non è poi questo granché’. A metterlo in un angolo non è stato un premio Nobel, bensì una ragazza che ha 30 anni meno di lui: Diletta Leotta. Il siparietto è andato in onda durante l’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ con Fabio Fazio che è scivolato su una parola, cosa piuttosto insolita per lui.

Molti ricorderanno gli spot televisivi di DAZN andati in onda quest’estate con Maldini e Diletta Leotta protagonisti. In quegli spot veniva precisato che la pronuncia non è “Dàsn” come molti italiani pensano, bensì “Dazòn”.

Fabio Fazio, nel presentare la sua ospite, ha pronunciato male “DAZN”. La Leotta, in quanto volto più noto della piattaforma di streaming e testimonial lo ha immediatamente corretto:“Ma come, Fabio? Non hai ancora imparato? Si Dice Dazon!”. Gelo in studio. (Continua dopo la foto)



La puntata di domenica 18 novembre di Che tempo che fa ha fatto registrare un grosso successo per Fabio Fazio su Rai1, con tre milioni 944mila spettatori e uno share del 15,9. A seguire, bene anche Che tempo che fa – Il Tavolo che ha raccolto due milioni 404mila spettatori e uno share del 14,6%. Sempre in prime time record stagionale per la fiction L’isola di Pietro 2 che su Canale 5 ha avuto 3 milioni 616mila spettatori totali e il 16,79% di share.

Terzo nella fascia Le Iene Show che su Italia 1 ottiene il 12,4% di share grazie a 2 milioni 282mila spettatori. Da segnalare, nella gara dello share, l’ottimo esordio su Rai3 per I Dieci comandamenti: la prima puntata del programma condotto da Domenico Iannacone in access prime time ha realizzato 1 milione 631mila spettatori con il 6,5% di share. La fascia se la aggiudica però Paperissima Sprint che su Canale 5 ha ottenuto 4 milioni 816mila spettatori con il 19% di share.

Nel preserale in cima ancora Canale 5 con Caduta Libera 4 milioni 316mila spettatori totali. In seconda serata vince Italia1 con Pregiudizio Universale al 17,7% di share grazie a 1 milione 32mila spettatori. Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 8 milioni 839mila spettatori e il 35,3% di share e le 24 ore con 4 milioni 111mila spettatori e il 35,9% di share. La seconda serata va alla somma delle reti Mediaset con 4 milioni 435mila spettatori e il 39,03%.

