A ‘Le Iene’ Nadia Toffa continua a indossare le parrucche, ma sui social, dove da sempre condivide i momenti più significativi del suo percorso di guarigione, ha già cominciato a mostrarsi senza, al naturale. La prima foto social sullo stato di crescita dei suoi capelli dopo le terapie risale a qualche giorno fa e i suoi fan, che la incoraggiano e le dimostrano affetto e vicinanza sotto ogni suo post, l’hanno subito inondata di like e di commenti.

“Buongiorno bellissimi – ha scritto nel post che ha subito raccolto una marea di like e di commenti - Dai che i capelli crescono! Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere, ma piano piano raggiungerà gli altri. Il ciuffo è quello più folto e lungo e tra l’altro anche più forte di prima. Il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre. Io lavoro voi che fate? Vi abbraccio e vi auguro una giornata splendente”. “Meglio di 100 parrucche”, “Sei bellissima”, “Sei eccezionale: un esempio da seguire” e “Sei una grande”, si leggeva sotto allo scatto apparso sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)



In uno degli ultimi tweet, invece, la Toffa ha voluto sostenere l’importanza delle terapie tradizionali contro i sedicenti guaritori, quei finti medici che promettono di curare senza l'aiuto delle medicine. “La chemio non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà. State lontani da questi mascalzoni”, ha scritto la giornalista per mettere in guardia i fan dalle cure “alternative” contro il cancro, come quella raccontata in un servizio de Le Iene che ha poi condiviso sul suo profilo.

Ovvero la storia di una sedicente guaritrice che sostiene di aver curato malati con la sola imposizione della mani. E a proposito di terapie, ieri ha pubblicato su Instagram un’altra foto senza parrucca in cui annunciava di essere pronta a uscire per distrarsi prima delle cure che avrebbe dovuto affrontare il giorno successivo: Buonasera! Domani faccio terapie! Quale miglior modo per non pensarci se non uscire con amici! Vi piace il look ‘Monster’?”, ha scritto sotto allo scatto sorridente.





Tra i numerosi messaggi, anche quello di Elena Santarelli, la showgirl che è spesso in ospedale per via della malattia del figlio più grande. Ha risposto così a Nadia: “You rock girl… anche noi prima di andare in ospedale ci divertiamo un casino”. Infine, oggi, un altro aggiornamento dalla Toffa. Sempre senza parrucca e, come annunciato nel post appena descritto, è andata in ospedale per sottoporsi alle terapie e ha colto l’occasione per ringraziare infermieri e medici che “rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi”. E anche sotto questo scatto commovente dall'ospedale non sono tardati ad arrivare messaggi di incitamento.

