Ilary Blasi, finalmente! Dopo settimane in cui ha puntato su carrè, long bob e wavy bob, la padrona di casa del Grande Fratello Vip torna alle origini e, per la gioia della maggior parte dei suoi fan, nell’undicesima puntata del reality sfoggia una chioma lunghissima. E stavolta sì che mette d’accordo tutti. Le parrucche indossate sin dal primo appuntamento di questa terza edizione, infatti, erano state fortemente criticate sui social. “I look li scelgo d’istinto – aveva spiegato qualche tempo fa parlando dei suoi outfit e dei suoi capelli, sempre molto discussi - Mi aiutano due stylist, Elena e Silvia, i miei angeli custodi. A volte gli abiti piacciono, a volte no. Ma è giusto così. Anch’io, se fossi sul divano di casa per ore davanti alla tv, vorrei avere qualcosa da criticare”.

Lunedì sera Ilary ha scelto un’acconciatura mossa, con capelli semi-raccolti, biondissimi e soprattutto lunghissimi. In tanti, su Instagram e Twitter, hanno accolto con entusiasmo questa scelta di mostrarsi al naturale, ma anche nell’ultima diretta non sono mancati paragoni. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram SILVIA SEI IN FINALEEEE! 🎉🎉🎉 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: Nov 19, 2018 at 3:46 PST

Come quello con la mitica principessa di Frozen stavolta, anche per via dell’abito lungo, nero, pieno di balze e con lo scollo a barchetta indossato da Lady Totti in puntata. Complimenti a pioggia, allora, non appena è iniziata la puntata e Ilary si è mostrata alla telecamera. Puntata intensa, che la conduttrice ha aperto lanciando una frecciatina a coloro che da giorni parlano di una chiusura anticipata del GF Vip a causa degli ascolti piuttosto bassi.

La notizia era stata smentita nelle ore precedenti alla diretta dall’azienda stessa tramite un comunicato ufficiale in cui era stata annunciata anche la data della finale. “L’ultima puntata del reality targato Endemol Shine Italy come previsto andrà in onda lunedì 10 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5”, si leggeva nella nota. E dopo aver chiarito questo aspetto, la conduttrice ha anche ribadito che il programma gode di buona salute e che i risultati, nonostante i pettegolezzi, sono positivi.





Capelli di Ilary a parte, le sorprese non sono certo mancate anche nel primo appuntamento di questa settimana. Sì, dopo lo stop della scorsa, infatti, giovedì il GF Vip tornerà in diretta con una nuova puntata e si scoprirà chi tra Walter Nudo e Jane Alexander dovrà lasciare il gioco. Ma è anche già stato reso noto il nome del primo finalista di questa edizione è Silvia Provvedi. Poco prima di chiudere la puntata, però, è stata sempre Ilary a sorprendere il pubblico. Alfonso Signorini le ha alzato la gonna e svelato che sotto quel vestito elegantissimo aveva un paio di infradito. “Le ho messe solo adesso – ha commentato ridendo la Blasi - prima avevo i tacchi”. “Ilary una di noi”, è stato invece il commento del popolo della rete.

