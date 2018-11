L’amatissima attrice delle fiction mamma per la prima volta: è nata Vittoria

"Spero che un figlio arrivi. Non lo considero un obbligo però sì, mi piacerebbe". Diceva così l’attrice in un’intervista rilasciata a Io Donna poi, ad agosto scorso, ha condiviso la bella notizia con il popolo di Instagram. Ha postato una foto che la ritrae in costume da bagno intero con il pancione insieme al marito e scritto nella didascalia: "Ed eccoci qui... tra poco in tre! Felicità pura". Stando alle curve, la gravidanza era già a buon punto, quindi deve aver aspettato un po’ prima di rivelare la dolce attesa di cui però non forniva altri dettagli, né sesso, né nome del nascituro, ma era ovvio che fosse al settimo cielo.

E ora è diventata mamma. Fiocco rosa! “E ieri sei nata tu... Ti amo alla follia vita mia, gioia mia, piedona mia. Vittoria", ha scritto sul suo profilo Instagram sotto alla prima foto della sua primogenita. Gli auguri dei fan, nemmeno a dirlo, sono arrivati a pioggia: il post è stato inondato di like e messaggi. (Continua dopo la foto)



Giulia Bevilacqua è diventata mamma per la prima volta. Ha partorito a Milano, dove si è trasferita da Roma di recente per stare vicino al marito, il giornalista Nicola Capodanno e ha traslocato durante la gravidanza: "Pensavo di essere una pazza a mettere su casa in un momento come questo - raccontava quando era ancora incinta, come riporta Vanity Fair - invece un medico mi ha spiegato che è un comportamento tipico dei mammiferi: quando stanno per partorire, sentono il bisogno di creare un 'nido' per la famiglia".

Vittoria, come detto, è la prima figlia dell’attrice, volto di ‘Distretto di Polizia’ e di ‘È arrivata la felicità’ e del giornalista, che stanno insieme da quattro anni e si sono giurati amore eterno da poco più di uno, a Positano, terra d’origine di lui. Lei era splendida con un abito bianco ricamato dallo stile hippie-chic e una coroncina tra i capelli, e nel pronunciare il fatidico ‘sì’ non è riuscita a trattenere l’emozione. Poi musica e balli, come vuole la tradizione, tra le stradine del paese campano, fino all’hotel del ricevimento.





Con Nicola è stato un colpo di fulmine: “Ci siamo incontrati a una festa e ci siamo amati fin dal primo istante, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro”, raccontava Giulia a Vanity. E ancora: “C’è dialogo e ci sono risate. Ho voglia di abbracciarlo, baciarlo. Mi piace metterci alla prova e ci emoziona, l’idea di costruire cose insieme”. E dopo il matrimonio, la nascita della prima figlia, Vittoria.

Dietro le quinte del potere Business.it

"È nata Alice". Il papà (vip) è al settimo cielo e pubblica subito la prima foto