Puntata intensa, l’undicesima del Grande Fratello Vip 3, la prima di questa settimana. Sì, perché dopo lo stop della scorsa, questo giovedì il reality torna in prima serata, su Canale 5, per il secondo appuntamento. Si comincia a stringere il cerchio e nella Casa rimangono sempre meno vip ma conosciamo già il nome del primo finalista. Ma andiamo con ordine. La sfida tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo è finita con l’eliminazione del cantante.

Televoto sul filo del rasoio: Lory è riuscita a farcela con il 50.3% dei voti contro il 49.7 di Ivan che poi, rientrato in studio, ha parlato della sua solitudine e del fatto che adesso tornare alla vita di tutti i giorni sarà difficilissimo. Un momento emozionante quello che ha visto Cattaneo al centro dello studio: il cantante si è commosso fino alle lacrime parlando dell’esperienza vissuta nella Casa e delle amicizie, soprattutto quella con Francesco Monte, strette in più di cinquanta giorni di reality. (Continua dopo la foto)

Ma se già nei giorni scorsi i telespettatori avevano il sospetto che sarebbe stato proprio Ivan l’eliminato di lunedì, probabilmente non si aspettavano di conoscere già il nome del primo finalista di questa edizione. E lo stesso può dirsi dei concorrenti. Solito meccanismo ‘crudele’: prima Ilary Blasi ha invitato i vip a scegliere Silvia o Giulia Provvedi, che ora gareggeranno da sole, non più in coppia. I vip hanno scelto di salvare Giulia, credendo ancora una volta di mandare l’altra al televoto lampo.

Non era così: quelle nomination servivano a indicare il nome del primo finalista. E tra Silvia Provvedi, Andrea Mastronardi, Benedetta Mazza, Lory Del Santo e Giulia Salemi il pubblico ha deciso di mandare dritta in finale la ex fidanzata di Fabrizio Corona. Ed è stato a quel punto, sul finire della diretta, che la padrona di casa è incappata in una gaffe. Si è confusa Ilary, proprio come le succedeva lo scorso anno con Serena Grandi, che continuava a chiamare ‘Simona’.





Beh, è successo anche con la Provvedi. Come riporta il sito Bitchyf, quando è arrivato il momento di leggere il verdetto del pubblico sul primo finalista, la conduttrice ha preso Silvia per mano e iniziato a incitare il pubblico: “Giulia, Giulia, Giulia….. ehm… Silvia, Silvia!”. Si è resa conto subito di aver sbagliato nome, ma il video è finito subito in rete. E questa non è stata l’unica gaffe di Ilary della serata. Pochi minuti dopo, al momento delle nomination, si è rivolta all’altra Provvedi, Giulia, che poco prima era stata informata di un presunto tradimento del fidanzato, e le ha detto: “Questa è la tua prima nomination da single…no, intendevo divisa da tua sorella“.

