“È nata Alice”. Il papà (vip) è al settimo cielo e pubblica subito la prima foto

La neo mamma (bis) che guarda la sua piccola, appena venuta al mondo. Così il comico e personaggio televisivo annuncia la nascita della sua secondogenita. Un altro fiocco rosa vip, dopo quello in casa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: è nata Alice Grieco, la figlia di Amedeo (del duo Pio e Amedeo) e Maria Finizo. I due sono già genitori di Federico, 3 anni, e avevano aspettato un po’ prima di dare il grande annuncio della seconda dolce attesa. Si era saputo a luglio scorso che Amedeo, che con Pio è in tour con lo spettacolo sold out ovunque ‘Tutto fa Broadway’, sarebbe diventato di nuovo papà.

Molti fan di Instagram sospettavano che Maria fosse di nuovo incinta ma lei, che i primi mesi di gravidanza ha dovuto fare i conti con forti nausee, ha preferito non dare subito la notizia “per scaramanzia”. “Ebbene sì, sono incinta – ha poi ammesso sui social - Non ho risposto ai messaggi di alcuni solo per “scaramanzia”. I chiletti in più di cui parlavate ci sono eccome per accogliere questa magia, questa nuova vita”. (Continua dopo la foto)



E dopo una battuta sul marito - “Il padre di quest’ anima è sempre lo stesso (non sto bene, lo so”) -, Maria aveva aggiunto di essere “alla ventesima settimana. I primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla e l’unico aiuto l’ho avuto con “biochetasi” (non mi paga nessuno per dirlo ma se posso aiutare anche una sola persona in questa condizione ne sono ben felice) e facendo qualche camminata che mi aiutava un po’”.

E ora finalmente è arrivata la piccola Alice. Stavolta è stato il comico foggiano ad annunciarlo su Instagram, dove ha condiviso la prima foto della sua bambina subito dopo il parto in braccio alla mamma e scritto un lungo post. "Sono le 5.51 - si legge nel post di Amedeo - Io sono andato via così Maria, che era tanto stanca, riposa un po'... Federico (il primogenito, ndr) è a dormire da nonno e nonna... E adesso sono solo a letto in un silenzio irreale... Poco più di 3 ore fa sono diventato papà per la seconda volta... E ora penso ad Alice, che in mezzo ai vagiti suoi un po' dormirà e un po' si strofinerà i pugnetti chiusi mentre starà decifrando le prime luci della vita... Lei che è arrivata poi come un abbaglio”.





“Io ero là – prosegue Amedeo -, con la mia spocchia di essere preparato, per esperienza, a questo tipo di emozione e la mia spocchia tutto d'un tratto fa una magra figura e smuore mentre Alice nasce... Per niente magra... Quasi quattro chili, come il suo fratellino Federico che conoscerà più tardi... È la mia seconda dose massiccia di zucchero filato infilato al cuore e ai polmoni... Sono impastati di gioia adesso, Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all'infinito, perché quello che mi ha dato è l'infinito stesso... Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre... D'ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato". Inutile aggiungere che sotto questo post, che è un annuncio ma anche una dichiarazione d'amore, sono piovuti like (più di 120mila in poche ore) e auguri dai fan.

