Sossio e Ursula, arriva il colpo di scena. Non l’abbiamo ancora visto in tv, perché è successo tutto nell’ultima registrazione del Trono over, dove, dopo aver chiuso a Temptation Island Vip, sono tornati entrambi. Il “reality dei sentimenti” condotto da Simona Ventura ha dato la botta di grazia alla storia tra la dama e il cavaliere ed ex calciatore di Campioni, che già scricchiolava. Più volte ospiti nello studio di Maria De Filippi che li ha fatti incontrare la prima volta, i due non hanno mai smesso di battibeccare, fino a quando lei ha messo la parola fine su quella relazione cominciata circa sei mesi fa.

Quindi la decisione, più che altro di lei, di sedere ancora nei rispettivi parterre per trovare l’anima gemella. E da quanto visto finora, sembrava che Ursula fosse proprio decisa a voltare pagina, nonostante l’insistenza di Sossio. Che non si aspettava di certo di già intenzionata a frequentare un altro cavaliere: Armando. (Continua dopo la foto)



Ursula ha chiesto il numero di Armando alla redazione e sono usciti insieme. Si sono trovati in sintonia e quel feeling ha fatto subito ‘scaldare’ Sossio. "Continua a fare spettacolo senza me, tanto ci riesci. Sono single al 110%, per me quella porta si è chiusa. Sono qui per darmi una seconda possibilità", ha detto la 35enne di fronte alla reazione di Sossio, evidentemente infastidito dalla presenza di un altro uomo nella vita di lei.

Armando ci ha tenuto a sottolineare di non essere stato lui a cercare la dama, sebbene gli piaccia molto. Il cavaliere avrebbe preferito non mancare di rispetto a Sossio, che ha poi annunciato che non proverà a riconquistarla. Ma ora, stando alle anticipazioni, potrebbe cambiare di nuovo tutto tra i due ex. Con Armando la frequentazione si è arenata quando lui ha scoperto che Ursula aveva incontrato Sossio pochi giorni prima, dedicandogli qualche ora per chiarire quello che tra loro era rimasto in sospeso.

Ursula e Sossio si sono rivisti a Napoli insieme alle altre coppie di Temptation ma poi sono rimasti da soli per qualche ora in auto, dove hanno parlato della loro storia. In studio Sossio è scoppiato a piangere e pregato Ursula di tornare insieme. Qui la reazione inaspettata di lei, più morbida rispetto alle puntate precedenti, dove era sempre sembrata decisa a chiudere una volta per tutte: la dama ha ammesso che Sossio non le è completamente indifferente, nonostante quanto accaduto tra loro questa estate in Sardegna. Torneranno insieme, dopo questo riavvicinamento?

