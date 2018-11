Al trono over di Uomini e Donne gli scontri fra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati praticamente all’ordine del giorno, ma nell’ultimo periodo si sono fatti anche fisici, violenti, al punto da costringere Maria De Filippi a intervenire. Lo abbiamo visto anche di recente quando la lite, l’ennesima, tra l’opinionista e la dama del programma è scoppiata per via della ‘mummia’, il fantoccio che Tina usa in studio per prendere in giro Gemma e che, a suo dire, le somiglia molto.

Nel corso di una delle ultime puntate del trono over, però, la Cipollari ha addirittura messo il pupazzo sulla sedia dove siede abitualmente la Galgani. “Tu vai a sederti sulle scale, in mezzo al pubblico”, ha detto alla dama torinese. La De Filippi stessa è intervenuta, cercando di spostarlo per fare spazio a Gemma, ma la Vamp si è opposta anche alla padrona dicasa. “Non si tocca, lei sta qui”, ha tuonato ed è stato a quel punto che Gemma ha iniziato a perdere la pazienza. (Continua dopo la foto)



“Dai, toglila o la strappo”, ha detto a Tina cercando di spostare la ‘mummia’, ma l’opinionista non ha sentito ragioni e l’ha afferrata per il polso, furiosa. E quando durante lo scontro la testa del fantoccio si è rotta, la collega di Gianni Sperti ha sbottato. “Adesso le stacco la testa - ha minacciato, gridando in faccia alla dama – Voglio darle uno schiaffo in faccia”. Poi, come spesso accade, ha abbandonato lo studio, ma subito dopo è rientrata, aggredendo Gemma e tirandole i capelli.

C’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per evitare che la situazione degenerasse. Non è successo, ma già altre volte le due sono arrivate alle mani durante le loro discussioni. E i fan della trasmissione cominciano ad averne abbastanza, tanto che dopo la puntata appena descritta si sono scagliati contro Tina sui social accusandola di bullismo nei confronti della dama. Ed eccoci all’ultimissima perché no, non è mica finita qui. Come riporta Libero Quotidiano, durante una registrazione del trono over è andato in scena un altro atto di questo teatrino.

Se già la volta scorsa, come abbiamo appena raccontato, la situazione sembrava fuori controllo, stavolta, stando a quanto riportato da Libero, la scena verrà censurata e non dovrebbe andare in onda. Cosa è successo? Gemma si è presentata in studio con un vestito rosso e Tina ha colto subito l’occasione per attaccarla. Quell’abito, ha detto, "non è adatto alla sua persona e alla sua età". Ma non solo. Poco dopo la Cipollari ha avvicinato la Galgani per poi alzarle il vestito rivelando i collant che indossava, lasciando di stucco tutto lo studio. Ma, a quanto pare, questa scena non la vedremo in tv.

