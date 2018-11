Scoppia la passione travolgete al Grande Fratello Vip. I due inquilini si sono nascosti sotto il piumone in giardino e, incuranti degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono lasciati andare ad abbracci, baci appassionati, baci e - secondo la maggior parte dei telespettatori - a coccole hot. Ma chi sono i due protagonisti dell'incontro 'piccante'?. Ovviamente Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di apre alla modella italo-iraniana e ha parla di qualcosa a metà strana tra l’amore e l’affetto.

“Ho lottato per vedere qualcosa da te”, dice la Salemi dopo la furiosa lite che i due hanno avuto all'interno della casa. “Mi dispiace che dopo cinquanta giorni non hai capito che quello che dici per me ha un impatto. Non ho neanche più le parole. Io provo malessere, disagio, tristezza, rabbia. L’unica cosa che posso dirti a questo punto dove è palese che non c’è un punto di incontro proviamo a fare un passo indietro definitivamente e vediamo''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Io ti voglio bene - ha detto Giulia - e l’affetto rimane e voglio un quieto vivere. Io però sto male e anche tu. La testa mi esplode, non sto bene, sto male. Anche ieri mi hai dato della bambina, allora sii coerente. Io sono stanca”. Francesco Monte ha sorpreso la Salemi affermando: "L'affetto è tra amici, amore tra due innamorati, noi siamo una via di mezzo. Se non provassi niente per te non avrei mal di stomaco, non sarei nervoso se non ti abbraccio, se non ti ho vicino. Viviamoci con tranquillità”. Per la prima volta l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez si è lasciato andare con la modella e ha ceduto all'intimità.

In un 'giaciglio' creato con un piumone matrimoniale i due si sono lasciati andare alla passione. "Viviamoci con tranquillità", propone Giulia mentre la conversazione continua sembra che i due arrivino a concordare sul fatto di sentirsi impegnati emotivamente. "A me è andato via il mal di stomaco, questo vuol dire sbilanciarsi", fa il punto Francesco. Tra i due sembra tornata la pace, suggellata da una serie di baci reciproci e coccole (forse) un po' spinte.

Intanto è tutto pronto per la diretta che andrà in onda su Canale 5 del Grande Fratello Vip stasera, lunedì 19 novembre. Dalle anticipazioni oltre all'eliminato della serata, scelto tra Lory Del Santo e Ivan Cattaneo, verrà decretato anche il primo finalista. La fine della trasmissione è vicina e per l'occasione verrà aperto un televoto attraverso cui il pubblico sceglierà uno dei concorrenti che andrà direttamente alla finale di lunedì 10 dicembre.

