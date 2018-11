“Ho perso mio figlio”. Cristina Parodi in lacrime. Momento difficile anche per lei

Grande emozione su Rai1. La prima ad esserlo è stata proprio la padrona di casa, quasi provata, Cristina Parodi quando ha presentato il suo primo ospite nell'ultima puntata di “La Prima Volta” su Raiuno. Lui era Stefano, un papà che ha perso il figlio molto giovane e che nel momento più difficile e doloroso della sua vita ha preso una decisione dettata dall’amore e ha dato il consenso per l’espianto degli organi. Il figlio di Stefano è morto a 24 anni per un tumore al cervello. Il ragazzo ha donato gli organi e Stefano ha fatto appello su Facebook per cercare i riceventi.

Un mese fa ha trovato l'uomo che ha ricevuto il fegato e la redazione della trasmissione, con delicatezza e garbo, ha ripreso il toccante momento del loro incontro. Un momento di televisione davvero intenso. Grande commozione, anche nei commenti su Facebook e Twitter. Lacrime e dolore, ma soprattutto speranza. A "La Prima Volta" ci si commuove e si pensa all’umanità: un programma innovativo che racconta la prima volta di persone comuni in uno studio dove tutto può succedere, tra sorprese, commozione e divertimento. (Continua dopo la foto)



"La Prima volta" si articola tra esperienze che mettono alla prova perché obbligano a superare i propri limiti a sfide che si vincono solo se si riesce ad andare oltre le proprie paure, oppure sogni da realizzare ma che sembrano impossibili fino ad un momento prima. Anche in questa puntata tre storie di vita differenti ma che sanno far riflettere. Dopo Stefano c’è stata la storia di Raffaella, un’insegnante di ballo che ha accolto la richiesta dei suoi giovani allievi che vogliono per la prima volta mettere alla prova i loro genitori in una sfida all’ultimo passo di danza.

A raccontare le sue prime volte, in questa puntata, sarà poi la padrona di casa: Cristina Parodi, intervistata da due simpatiche conduttrici e attraverso immagini e contributi video, parlerà, tra le diverse esperienze emozionanti, anche del suo incontro con il Santo Padre, Papa Francesco. Per quanto riguarda lo share è ancora prematuro esprimere giudizi sugli ascolti del nuovo programma di Cristina Parodi, La prima volta, non lo è invece per divertirci insieme alla conduttrice per una gaffe commessa proprio all’inizio della trasmissione.

Poco prima di entrare nel vivo della puntata, infatti, Cristina Parodi ha detto: “Rimanete con noi, subito dopo il tg1 iniziamo”. Peccato che l’edizione pomeridiana del notiziario fosse già andata in onda qualche minuto prima. Immediata, neanche a dirlo, la reazione degli utenti che si sono precipitati sui social a rimproverare la presentatrice per la gaffe e a sottolineare che in effetti la trasmissione non va in onda in diretta – come succede per Domenica In – ma è registrata.

