Barbara Bouchet: ieri regina incontrastata dei sexy movie all'italiana, attrice biondissima e dalla bellezza disarmante, oggi signora elegante e di classe, il cui fascino ha resistito intatta ai segni del tempo. Nata in Cecoslovacchia, ma di origine tedesca, nonostante il nome d’arte ‘francesizzante’, Barbara Bouchet è cresciuta negli Stati Uniti e ha fatto fortuna in Italia. All’anagrafe Barbel Gutscher, negli anni si è affermata come attrice ma anche come imprenditrice. Ed è stata soprannominata anche la ‘Jane Fonda italiana’ per aver contribuito a lanciare, negli anni Ottanta, aerobica e fitness.

Nata a Liberec, nell’attuale Repubblica Ceca, da genitori tedeschi, Barbara, prima di quattro fratelli a soli 4 anni si trasferì con la famiglia in California, dove prese parte ad alcuni spettacoli di danza insieme a un gruppo di adolescenti, con cui comparve regolarmente in tv al The Kpix Dance Party. Appena maggiorenne, poi, si trasferì ad Hollywood: assunse il nome d’arte con il quale la conosciamo tutti e partecipò a diversi lavori per il cinema e la tv, tra cui un episodio di Star Trek. La svolta però è arrivata dopo, negli anni Settanta e in Europa. (Continua dopo la foto)



Inizialmente Barbara Bouchet recitò in film polizieschi, gialli e thriller come ‘Milano calibro 9’ di Fernando Di Leo e ‘Non si sevizia un paperino’ di Lucio Fulci. In breve tempo si affermò come una vera e propria icona sexy grazie alle immagini senza veli sulle neonate riviste di erotismo patinato come Playmen e Playboy Italia. Si calcola che dal 1969 al 1981 Barbara Bouchet abbia girato in media 5 film l'anno, tutti di grande popolarità, alcuni al fianco di grandi protagonisti del cinema nazionale come Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni e Lino Banfi.

E fu bravissima a reinventarsi dopo il declino del filone cinematografico come personaggio televisivo. Inoltre, come anticipato, nel 1985 si dedicò al fitness lanciando una serie di libri e videocassette di aerobica, che riscossero un notevole successo, e aprì una palestra a Roma. In anni più recenti Barbara Bouchet ha recitato in ‘Gangs of New York’, di Martin Scorsese, e in un film tedesco del 2015, ‘Das Wetter in geschlossenen Raumen’ di Isabelle Stever. In tv, invece, l’abbiamo vista anche in ‘Incantesimo’ e in ‘Ho sposato uno sbirro’. Nel 2017 l’abbiamo ritrovata nel film ‘Easy – Un viaggio facile facile’ e, nel 2018, ha interpretato nonna Brigit in ‘Metti la nonna in freezer. Nel 2008 ha ricevuto un premio alla carriera nel corso del Grand Prix Corallo di Alghero, Gran Galà dello Sport e della Tv.

Sul fronte vita privata, Barbara Bouchet, che in passato è stata fidanzata con gli attori Omar Sharif e James Darren, ha sposato l’imprenditore Luigi Borghese nel 1975. Da quel matrimonio, finito nel 2006, sono nati due figli, Max e Alessandro. Quest’ultimo è il noto chef e conduttore di programmi tv di successo come ‘Quattro ristoranti’. Tornata single, la bella Barbara, che oggi ha 74 anni (è nata il 15 agosto 1944) si è scoperta produttrice ed è tornata sulle scene in alcune serie tv.

Barbara Bouchet è alta circa 166 centimetri e pesa 56 chili e oggi è ancora una donna bellissima. Di recente è balzata agli onori delle cronache per via della notizia, poi smentita, sulla sua pensione di 511 euro. Intervenuta a Domenica In, l’attrice ha anche difeso il figlio Alessandro, accusato di non aiutarla nonostante i suoi guadagni. “Se avessi bisogno, Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano. Ma per fortuna io lavoro e lavoro anche tanto”, ha detto la Bouchet.

