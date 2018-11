Lino Banfi è un personaggio indiscusso del panorama artistico italiano. Attore, comico, conduttore televisivo sceneggiatore, durante la sua lunga carriera Banfi ha recitato sia in ruoli comici che drammatici lavorando con grandi registi del cinema italiano come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. È stato protagonista di molti film che hanno segnato la storia della commedia all’italiana, con titoli come Cornetti alla crema, L’allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, Il Commissario Lo Gatto, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio.

Da ragazzino i genitori volevano diventasse prete ma lui si innamorò di una ragazza con cui fece la famosa ‘fuitina’. Lei era Lucia, ragazza che Lino sposò e che ancora oggi condivide la sua vita con il famoso attore. Dal matrimonio (1 marzo 1962) con la donna sono nati due figli: Walter e Rosanna. Quest’ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a accanto al padre, sia al cinema sia in televisione. Lino Banfi è anche nonno di due, entrambi figli di Rosanna. (Continua a leggere dopo la foto)



A Vanity Fair ha raccontato di essersi innamorato di sua moglie con un colpo di fulmine: “Un mio amico mi disse: ‘C’è una bella ragazzina che tutti i giorni viene qui a comprare filo e cotone per rammendare”’ e io ‘Signorina, ti devo parlare’, ma lei mi cacciò in malo modo. A quel punto, capii che se ne poteva continuare a parlare”. Poi, dopo dieci anni di fidanzamento, è arrivato il matrimonio: “Ci sposammo scappando da tutti e senza soldi. Ci dicemmo: “Il destino è questo, Dio ci aiuterà lo stesso”. E ci ha aiutato”, ha spiegato Banfi alla rivista Vanity Fair.

Nel 2017 la notizia della malattia della moglie, ma nell'agosto del 2018, dopo il brutto periodo che ha riguardato la salute di Lucia, Lino aveva dato la bella notizia. "Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all'affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l'ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente", ha raccontato Banfi.

(Continua a leggere dopo la foto)



Lino Banfi è sempre stato amato dal pubblico ma negli anni Novanta è arrivato il grande successo con la serie tv Un Medico in Famiglia , in cui vestiva i panni del dolce nonno Libero. Insieme a Giulio Scarpati e agli altri personaggi che ruotavano intorno alle vicende della famiglia di Libero, la fiction ha raggiunto ascolti record e ha appassionati i telespettatori italiani. Lino Banfi ha vestito i panni di altri personaggi in importanti tv movie Rai come Nuda proprietà vendesi e Tutti i padri di Maria. Per Mediaset ha realizzato Il mio amico Babbo Natale, insieme a Gerry Scotti. Al Messaggero ha rivelato di aver iniziato improvvisamente a perdere i capelli dopo essere sopravvissuto a un grave incidente d’auto.

“I ciuffi dei capelli rimanevano nel pettine, a centinaia. E il peso aumentava a dismisura. Andai in ospedale per capirne di più e mi dissero che forse l’incidente aveva scatenato uno strano processo al mio corpo. Mi trasformai, presi 12 chili in due mesi e quando mi venne a trovare mio fratello quasi non mi riconobbe. Fu una sofferenza e uno stupore’’. Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è nato ad Andria il 9 luglio del 1936. È cresciuto a Canosa di Puglia con la mamma Nunzia Colia e il papà Riccardo, proprietario di un negozio di fiori. Lino Banfi è alto 1.65 metri e pesa circa 78 chili.

“Finalmente!”. Lino Banfi, il dramma di un marito. La malattia della moglie, la notizia arriva adesso