Claudio Amendola choc. Domenica 18 novembre 2018 l’attore romano ha sconvolto il pubblico mostrando quel cambiamento impressionante che ha lasciato tutti senza parole. Claudio Amendola, infatti, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare del nuovo progetto che lo vede protagonista, Nero a metà, che andrà in onda per la prima volta lunedì 19 novembre 2018.

Ma quando Claudio Amendola è entrato in studio, lo choc dei presenti è stato enorme: il figlio di Ferruccio, infatti, ha fatto il suo ingresso in studio mostrando una testa completamente rasata. Il pubblico non ha osato parlare. Tutti si sono preoccupati e hanno pensato al peggio… Il pubblico ha pensato che Claudio Amendola abbia problemi di salute. Anche perché, dopo l’infarto che lo ha colpito sul set due anni fa, non si può certo stare tranquilli. Lo stesso Amendola ha ammesso che quell’infarto gli ha cambiato la vita definitivamente. Continua a leggere dopo la foto

“E’ successo un anno fa, a settembre, ho avuto una piccola avvisaglia – ha detto l’attore - Francesca è stata clinica: mi ha guardato e mi ha detto andiamo al pronto soccorso. Era un periodo pieno di lavoro… in quella notte all’ospedale mi sono reso conto di avere ancora un sacco di cose da fare! Voglio vedere i miei nipoti crescere, non sono pronto per…”. Ma quel taglio di capelli estremo ha forse qualcosa a vedere con la sua salute? È Amendola a spiegare la verità. Continua a leggere dopo la foto

“Non sono impazzito, ma l’ho fatto per ragioni di copione”, ha detto Claudio Amendola. Capito? Lo ha fatto per entrare meglio nella parte… A quel punti, quando ormai la tensione era scesa, Mara Venier è scoppiata a ridere e gli ha detto: “Beh, però ti invecchia parecchio”. E Claudio immediatamente: “Ma dicono che mi ringiovanisca…”. La questione si chiude bruscamente con Mara Venier che dice ad Amendola: “Beh, t’hanno detto ‘na stronzata, amore della zia”. Continua a leggere dopo la foto

Ma durante l’intervista Amendola ha anche ripercorso le tappe della sua carriera: “Al provino mi dissero: torna domani. Dunque sono tornato e mi hanno detto: spogliati e mettiti a letto…”. E ricordando il padre, Ferruccio Amendola, ha raccontato: “Nelle scene che giravamo insieme mio padre era sempre così preoccupato per me, che ripeteva le mie stesse battute!”. Riguardo il suo personaggio a Nero a metà ha detto: “Il mio è un personaggio un po’ anziano, abituato a lavorare con la sua squadra. Piomba poi nella squadra un viceispettore fresco di accademia e anche di colore”.

