Emma Marrone è uno dei talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Sono passati diversi anni da giorno in cui vinse il talent, ma quella ragazza non è mai cambiata. È cresciuta sicuramente in consapevolezza e determinazione, ma è rimasta sempre la stessa. Sempre nel programma è tornata alcuni anni dopo nelle vesti di direttore artistico. Recentemente ha dichiarato che se dovesse ripresentarsi l’occasione non se la lascerà di certo sfuggire.

Tanti gli album pubblicati, l’ultimo “Essere qui Boom Edition”, uscito ieri 16 novembre. La versione deluxe del cofanetto, oltre a 4 inediti, contiene anche un magazine dove Emma si racconta senza filtri, tra foto e confessioni. Oggi ospite di Verissimo, rotocalco del TG5, la cantante salentina ha presentato il suo nuovo disco e ha affrontato anche alcuni temi della sua vita privata. “Mi mancano tanto i miei genitori. Li amo molto. Non li vedo da un pochino, ma li sento sempre qui, con me. Devo tutto alla mia famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)



Mi hanno sempre rispettata, ascoltata e mai giudicata. Mi hanno insegnato ad amare tutto ciò che è intorno a me, a non dare mai nulla per scontato e a dire sempre grazie. Se ora penso di essere una brava donna il merito è senza dubbio il loro”. La famiglia per Emma è stata un supporto fondamentale nella sua vita. Insieme ai momenti belli però ci sono stati anche alcuni più complicati e sono questi che hanno forgiato il carattere di Emma e che le hanno anche insegnato molto.

“Sono i periodi in cui fai fatica, in cui devi reagire, in cui devi dimostrare qualcosa a farti crescere, sia come artista sia come persona”. In lacrime e senza filtri la cantante ha poi proseguito che si ritiene davvero fortunata, dato che ci sono ragazzi cresciuti in famiglie disastrate e ha poi sostenuto che tutti i bambini meriterebbero di vivere una vita serena accanto a dei genitori che li amino davvero. E dopo le parole è scattato un lunghissimo applauso per la cantante, che da sempre ha colpito il pubblico con i suoi modi genuini.

Sul fronte amoroso Emma è categorica: “Per avere a fianco un ‘chiunque’, preferisco stare da sola”. Poi torna anche sulla nuova edizione del suo album “Essere qui – Boom Edition”, in cui una rivista accompagna l’ultima fatica della cantante salentina, e dove si parla anche delle ferite che ha subito Emma: “Quelle che fanno più male, sono quelle che non si vedono. Gli insulti sui social…i miei genitori hanno paura per ciò che mi scrivono. Bisogna prendere dei provvedimenti, perché finché non verrà punito qualcuno, tutti continueranno a farlo”.

Emma Marrone e il dramma del tumore, cosa ha fatto sapere la cantante