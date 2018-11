Il debutto di Lorella Boccia su Real Time con Rivelo è un gran successo. L'ex ballerina del talent show di Maria De Filippi, ''Amici'', è diventata una conduttrice e ha già conquistato tutti col suo programma. Ospiti della prima puntata Stefano De Martino, ex collega nella scuola di Maria, e Malena, pornostar e naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei famosi. Senza filtri né censure, i due hanno fatto rivelazioni inaspettate e si è mostrata molto diversa da quella che abbiamo conosciuto all'Isola dei Famosi. E i complimenti sui social sono fioccati: ''Sei bellissima con i capelli lunghi''.

Se da una parte il ballerino di Amici ha fatto uscire il suo lato romantico parlando del figlio Santiago, dall'altra Malena si è completamente lasciata andare. "Sono bisessuale - ha confessato Malena - ma accanto a me nel privato vedo un uomo. Mio padre ci ha abbandonato andando all'estero per colpa del mio lavoro ma cambierei vita se tornasse. Sono arrivata sul set del servizio fotografico dell'Isola dei Famosi con il viso segnato perché prima avevo fatto un film porno molto strong; ho inventato di essere caduta dagli scii perché non sapevo cosa dire".



E dopo queste dichiarazioni, Malena toglie ancora di più i freni: "Io Matteo Salvini lo vedrei sottomesso sotto di me, piacevolmente al guinzaglio! Ho avuto una storia d'amore con Balotelli? Non confermo ma non è un caso che la carta della rivelazione sia nera…". Malena, all'anagrafe Filomena Mastromarino, prima di iniziare la sua particolare carriera come attrice porno, ha anche ricoperto un ruolo in politica, come delegata nazionale del PD. Un percorso lavorativo che ora vorrebbe riprendere anche grazie alla visibilità acquisita grazie alla televisione. Per tanti è semplicemente Malena la pugliese, ma il grande pubblico l'ha conosciuta nelle sue - poche - vesti di naufraga. Appena tornata in Italia, intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live, l'attrice si è commossa parlando della dura reazione del padre che l'ha disconosciuta quando lei ha iniziato la sua carriera di attrice, e il suo ciclo di ospitate non termina qui. Infatti è tra gli ospiti di Chiambretti Matrix, il nuovo talk show in seconda serata su Canale 5.

Davanti alle telecamere ha parlato, in lacrime, della malattia della madre, delle scelte del padre che l'hanno fatto soffrire e dell'ex fidanzato (molto famoso) che l'ha giudicata e quindi lasciata. "Il lavoro mi ostacola nel trovare l'amore - ha spiegato Malena alla Boccia - perché si parte dal pregiudizio che una donna come me, che fa sesso con altri uomini, non possa avere una vita sentimentale con un altro uomo. Io al mio fianco voglio un uomo che mi accetti e che accetti la mia sessualità, accetti che io possa fare sesso con un'altra donna perché questo è il mio lavoro''.

''La mia storia con lui? C'è stato un lungo corteggiamento, non voglio chiamarlo amore perché non so se l'ho amato, adesso non merita più quella parola. Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità e poi ricevi una forte delusione sentendoti giudicata proprio per il tuo lavoro, non posso più chiamarlo amore. Mi manca il suo profumo, è un bad boy".

