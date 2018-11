‘’La tata’’, titolo originale ‘’The Nanny’’, era una serie tv molto in voga negli anni Novanta: tata Francesca, con le sue origini italiane e con la sua famiglia strampalata, faceva irruzione nella casa di un produttore teatrale vedovo, stravolgendo per sempre la sua vita e quella dei suoi figli. Tutti tifavano perché tra i due scoccasse la scintilla e grazie a personaggi caricati come le zie Yetta e Assunta le risate erano assicurate.

Per non parlare del rapporto di amore e odio tra il maggiordomo Niles e l’assistente del signor Sheffield, C.C. Bacock. È il 1993 quando Tata Francesca fa il suo ingresso nella televisione italiana conquistando tutti. La storia americana era un po’ diversa da quella italiana. Francesca era ebrea e non ciociara, come la versione a stelle e strisce, zia Assunta era sua madre, mentre Yetta sua nonna. Continua a leggere dopo la foto)



L’adattamento ha comunque avuto successo e ‘’La Tata’ è entrata nel cuore di tutti i telespettatori. Uno dei personaggi principali della famosa sit-com era il maggiordomo Niles. Come dimenticarlo: Daniel Davis, questo il nome dell’attore che per anni ha vestito i panni del maggiordomo, è stato uno dei pochi attori che, dopo lo straordinario successo riscosso dalla serie tv, ha continuato a recitare, sia in teatro che sul grande schermo. Inizia a recitare fin da giovane, dopo essersi appassionato alla recitazione ispirato da Tyrone Power, e vivendo gran parte delle giornate nella sala cinematografica di proprietà dei genitori.

Debutta a soli 11 anni nello spettacolo Betty's Little Rascals. Attore prevalentemente teatrale, recita anche a Broadway, ma è particolarmente noto per alcune sue apparizioni televisive in sitcom come La tata. Ha inoltre partecipato ad una serie di Colombo nel 1990, oltre ad apparire come guest star in telefilm come Frasier e Star Trek: The Next Generation. Sul grande schermo, da ricordare le sue partecipazioni ai film Caccia a Ottobre Rosso (1990) e Havana (1990), di Sydney Pollack, interpretato da Robert Redford. Negli anni duemila compare nello spettacolo Talking Heads e nel musical The Frogs. Ha partecipato alla direzione di La cage aux folles e compare nel film The Prestige (2006).

Maggiordomo di casaSheffield, è tra i personaggi più amati della serie. Il suo sarcasmo, misto all’imperturbabile aplomb inglese, non risparmia proprio nessuno. Tuttavia il suo bersaglio principale rimane C.C. Babcock, con la quale intrattiene degli spassosi siparietti verbali (nonché un rapporto di amore-odio). Ficcanaso e pettegolo, è un prezioso alleato di Francesca e cerca sempre di spingerla a farsi avanti con l’avvenente padrone di casa.

