Per la seconda volta Antonella Clerici ha partecipato a Tale e Quale Show in veste di quarto giudice. La conduttrice è tornata nello studio di Carlo Conti anche decima e penultima puntata dello show che si avvia verso la conclusione. Il gran finale, quello in cui i 12 protagonisti si sfideranno in diretta con nuove imitazioni per diventare "Campione di Tale e Quale Show 2018" è in programma venerdì prossimo, 23 novembre. Salta invece l’appuntamento settimanale con Portobello, la nuova trasmissione del sabato sera di Raiuno condotta dalla Clerici.

Ma i fan possono stare tranquilli: lo stop è solo per motivi ‘calcistici’. La prima serata di Raiuno, infatti, è tutta dedicata al tanto atteso match della Nation League tra Italia e Portogallo a San Siro. Anche ‘Tu sì que vales’, per la cronaca, andrà in pausa. Entrambi i programmi torneranno sabato 24 novembre. Ma tornando alla Clerici, l’avete vista bene a Tale e Quale Show? A molti telespettatori social non è sfuggito quel dettaglio del look. (Continua dopo la foto)



La conduttrice amatissima, che i fan non smettono di ‘tartassare’ per rivederla a ‘La prova del cuoco’, quest’anno affidata a Elisa Isoardi, ha fatto il pieno di complimenti sui social network mentre su Raiuno andava in onda la sfida tra i vip a colpi di imitazioni. Intanto perché è apparsa in una forma smagliante. E poi perché ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli. Più corto e giovanile rispetto a quello mostrato qualche giorno prima a ‘Portobello’.

E figuratevi se ai telespettatori social più attenti poteva sfuggire quella modifica! Se ne sono accorti subito, appena la telecamera l’ha inquadrata. I suoi follower di Instagram, invece, erano già stati informati dalla diretta interessata che, poco prima di andare in onda, aveva pubblicato una foto in camerino che anticipava il nuovo taglio. “Prontissima per il mio fratellino Carlo Conti. A tra poco con ‘Tale e Quale Show’”, aveva scritto.

@antoclerici bellissima con questo taglio! e poi dimagriiiita! #taleequaleshow — Simona Musa (@SimonaMusa) 16 novembre 2018





E stando ai commenti lasciati in rete, sia sotto il suo post che su Twitter durante la puntata, il nuovo look di Antonellina piace molto. È più sbarazzino e le sta divinamente. La conduttrice ha optato per un bob più corto, ora i capelli le sfiorano le spalle. Li porta sempre ondulati, ma hanno più volume rispetto a prima. E i fan li adorano: “Ancora più bella Anto!”, “Il corto ti sta benissimo”, si legge. E ancora: “Mi piace il tuo taglio”, “Bellissima e più giovane; complice il taglio di capelli!”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Antonella Clerici choc: passa a Mediaset