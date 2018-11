Il clima all'interno della casa del Gf Vip è sicuramente molto più disteso rispetto ai primi giorni e ora i concorrenti sanno bene come divertirsi fra di loro. Ieri sera, ad esempio si sono messi in cerchio a raccontarsi storie divertenti. Ma ecco che proprio qui c'è stato un incidente di percorso. Ivan Cattaneo stava raccontando una storia quando è scoppiato a ridere: "No ragazzi, non ce la faccio. Se vado avanti mi piscio addosso". Ma gli altri vip non lo hanno preso sul serio e così lo hanno invitato a continuare. E qui ci scappa il fattaccio.

Ivan, infatti, ha perso il controllo e non è riuscito a trattenere la pipì. Se l'è fatta addosso. Il cantante ha cercato di rimediare l'irrimediabile, ma ormai il danno era fatto. Tutto bagnato è corso in bagno fra le risate (e un po' di imbarazzo) degli altri concorrenti del Gf Vip. Risate (e imbarazzo) che sono continuate per diversi minuti, mentre Cattaneo se ne stava chiuso in bagno. Non è la prima volta che il cantante si lascia letteralmente andare. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la serata di Halloween Cattaneo si era fatto la pipì addosso lasciando i telespettatori senza parole. Durante il freeze, mentre tra i corridoi correvano inquietanti infermieri armati di fonte motoseghe elettriche, il cantante si è tal punto spaventato da non essere riuscito a contenersi. “Mi sono fatto la pipì addosso” ha commentato, rivelando ai compagni di gioco quanto era appena accaduto Una scena davvero insolita quella a cui hanno assistito i suoi coinquilini e che le telecamere hanno impietosamente continuato a riprendere. Solo quando l’infermiera zombie e l’uomo con la sega elettrica sono usciti, Ivan ha chiesto aiuto alla sua amica Jane Alexander per togliersi il costume ormai bagnato.

IVAN CHE SI FA LA PIPÌ ADDOSSO AHAHAHAH NON CE LA FACCIO

MI DISPIACE PER LORY MA SALVATELO

😂😂😂😂😂🛫✈️✈️✈️✈️#GFVip pic.twitter.com/f68DiFVkEv — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) 14 novembre 2018



Ma questo non è stato l'unico colpo di scena avvenuto nelle ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, visto che ci sono stati anche degli episodi particolarmente bollenti, come quelli riguardanti il bacio super appassionante tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sebbene i due, continuino a dire di non essere fidanzati, si lasciano andare sempre più spesso a delle effusioni a dir poco bollenti e nelle ultime ore li abbiamo visti baciarsi appassionatamente sotto le coperte. Ma l'idillio è durato poco, i due hanno litigato a cena, per poi appartarsi nella Panic Room del GF VIP e cercare di chiarirsi. "Se non siamo in grado di comprenderci e di capirci per ora lasciamo andare. (Continua a leggere dopo la foto)



Ci mettiamo uno stop e facciamo un passo indietro", dice Giulia Salemi a Monte. L'influencer non ha dubbi: "Dobbiamo riuscire a trovare una conclusione alle nostre discussioni". Francesco Monte si sfoga poi con Walter Nudo, Andrea Mainardi e Le Donatella. "Per certi versi sembra che tu abbia un istinto paterno", gli spiega la gemella mora. Monte non nega, ma poi parla della gelosia e di alcuni comportamenti di Giulia Salemi che non ha digerito.

GF Vip, cellophane sul wc. Lo scherzo a Ivan Cattaneo