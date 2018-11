Quando Walter Nudo ha ricevuto la sorpresa dei figli, che gli mancano da morire, al GF Vip non ha trattenuto la commozione. Qualche settimana fa, in diretta, Ilary Blasi l’ha chiamato in confessionale e gli ha mostrato un video dei suoi due figli che lo ha lasciato in lacrime: in collegamento via Skype da Monaco c'era il figlio Martin e poco dopo - con la scusa di alcune difficoltà tecniche - in salone Walter ha visto anche l'altro figlio, Elvis, ma in diretta da San Pietroburgo.

Scherzetto del GF, che ha interrotto anche questo collegamento ma solo per regalare al ‘guru della Casa’ un’emozione ancora più grande: Martin ed Elvis, insieme, in collegamento. Hanno un legame fortissimo e da quando è approdato al reality di Canale 5, più volte Nudo ha pianto per la nostalgia. I due ragazzi oggi sono entrambi ballerini di danza classica pieni di talento. Lavorano all’estero e sono nati dalla relazione che Walter ha avuto con Tatiana Tassara. (Continua dopo la foto)



Sin dall’inizio del GF Vip, invece, è apparso meno chiaro il rapporto che Walter ha con la moglie, la stilista Céline Mambour che, nonostante sia francese, lavora a Firenze dal 2011. Si incontrati per caso nel 2009, all’autodromo del Mugello, e si sono sposati pochi mesi dopo con rito civile a Las Vegas, tanto erano innamorati. Hanno sempre vissuto la loro relazione lontani dai riflettori, ma quando Alfonso Signorini, prima che Nudo entrasse nella Casa, ha provato a indagare sulla sua vita privata, lui ha risposto con una frase che ha fatto subito pensare a una crisi o una separazione con la Mambour.

"Non faccio l'amore da dieci mesi perché non trovo una donna che mi ispiri al punto tale di farlo", ha detto fuori la porta rossa. Sono passati più di 50 giorni da quel momento e Walter non si è mai dichiarato pubblicamente single, ma dal suo racconto agli altri inquilini ha lasciato intendere che il suo matrimonio è fallito. E ha ragionato anche sui motivi, aprendosi per la prima volta con i suoi amici della Casa.

Alla base della decisione di lasciarsi, l’indisponibilità di lui a diventare di nuovo padre: “Io mi sono sposato ed ero felicissimo – ha rivelato Walter agli altri - Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso. Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Walter Nudo, ecco Elvis e Martin: i due figli dell'attore