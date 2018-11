Vi ricordate Kledi Kadiu? Lo abbiamo iniziato a conoscere quando ballava divino ad Amici. Anzi, Kledi Kadiu era già del team di Maria De Filippi quando il reality si chiamava ancora Saranno famosi, cioè all’inizio del programma. È vero! Kledi! Quanto abbiamo sognato a guardarlo danzare… Ma che fine ha fatto Kledi? Perché non lo abbiamo più visto in televisione?

Kledi Kadiu si è raccontato in un’intervista a Spy e ha raccontato la sua nuova vita tra Italia e Albania. Reso celebre dai programmi di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, oggi Kledi Kadiu ha 44 anni e ha deciso di raccontare a tutti la sua vita professionale e anche quella privata. Tra successi e traguardi ancora da raggiungere, Kledi ha ripercorso le tappe della sua carriera e, per farlo, è partito dal lontano 1993, anno in cui è arrivato in Italia. È bastato poco tempo perché il ballerino entrasse nel cuore degli italiani. E, soprattutto, delle italiane… Continua a leggere dopo la foto

Prima di partecipare ad Amici, che è il programma che lo ha consacrato al successo, Kledi aveva partecipato ad altri programmi come Buona Domenica e C’è posta per te. Ma oggi che fa Kledi? Oggi è il direttore di una scuola di danza a Roma dove tiene corsi e stage. Ha deciso di ritirarsi dalla televisione per sempre? No, perché Kledi non ha certo perso la voglia di fare televisione. Anzi, nella televisione albanese ha realizzato il suo sogno. Continua a leggere dopo la foto

Quale? Debuttare con il programma Dance with me. La trasmissione, in onda su un canale di Tirana, è un talent e Kledi veste i panni del giudice. Insomma, è una sorta di Amici di Maria De Filippi. Quindi, in un certo senso, Kledi è tornato a casa. Anche la vita privata procede a gonfie vele: il ballerino è felicemente sposato con la collega Charlotte Lazzari. I due hanno avuto una bimba, Lea, che oggi ha tre anni. Durante l’intervista Kledi ha anche parlato dell’esperienza ad Amici e di quanto sia riconoscente a Maria De Filippi. Continua a leggere dopo la foto

È grazie a lei che ha ottenuto tutto quel successo. E non potrà mai dimenticarlo. Tornerà a fare tv con lei? A questa domanda Kledi risponde così: “Nella vita mai dire mai. Nessuna porta è mai chiusa per sempre. Dopo tanti anni avevo bisogno di nuovi stimoli e se ci sarà qualche nuovo ruolo a disposizione, perché no”. A questo punto incrociamo le dita e vediamo che succede…

