Scandalo a Pechino Express. Quel nudo integrale che si è visto in prima serata ha lasciato tutti sconvolti. Ma facciamo un passo indietro. Pechino Express 2018 decreta le tre coppie finaliste della settima edizione che si giocheranno il tutto per tutto a Città del Capo dove, per l’occasione, arriveranno anche loro amici e parenti che li aiuteranno nell’ultima tappa del loro viaggio on the road.

La semifinale del gioco di Raidue, in Sudafrica, ha visto il confronto tra quattro coppie: Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta), I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) e Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti). Ma il conduttore Costantino della Gherardesca decide di mischiare le carte per la nona tappa. La prova della canoa viene vinta dalla Ruta e Porcella. Al Monkeyland la Ruta dà il massimo e, in stile Licia Colò, inizia a parlare alle scimmie (“Ciao, io sono qui”). Continua a leggere dopo la foto

Ma le prove sono ancora tante e i concorrenti devono darsi da fare. Anche a cercare un alloggio, cosa per nulla facile, come fu nel caso del Marocco e della Tanzania. Così la Rossetti suggerisce a Montovoli di sfoderare le sue doti da conquistatore: “Tira fuori i tuoi occhioni belli azzurri!”. La prova vantaggio è buffa ma “tostissima”: i concorrente devono montare a neve l’albume di un uovo di struzzo. E Costantino a Colica: “Con tutte le s… che ti sei fatto dovresti essere un maestro!”. Continua a leggere dopo la foto

Insomma, tra i concorrenti l’ironia non manca di certo. Neanche durante le difficoltà. Alla fine dei giochi, al traguardo della nona tappa prime sono le Mannequin, secondi gli Scoppiati, mentre i Surfisti e le Signore sono a rischio eliminazione. Le modelle salvano Ruta-Rossetti, mentre la busta nera dice che la tappa è eliminatoria, il che significa che i Surfisti devono abbandonare il gioco e che nella finale di giovedì 22 ci saranno: le Mannequin, gli Scoppiati e le Signore della tv. Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, però, gli eliminati che non avranno la possibilità di partecipare alla finale, hanno dato scandalo in televisione. Cosa è successo in prima serata televisiva davanti a un pubblico attonito? C’è stata una scena di nudo integrale. Esatto, nudo integrale. I Surfisti si stavano cambiando e, senza minimamente preoccuparsi delle telecamere, uno dei due è rimasto con il sedere completamente nudo. Alla Rai che ne dicono? Si vorrebbero sotterrare per l’imbarazzo. Ecco il video incriminato.

