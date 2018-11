Piccolo incidente per Paola Perego, come racconta lei stessa sui social network. La conduttrice, 52 anni, ha postato nelle Storie del suo profilo Instagram un breve video in cui mostra un ginocchio sbucciato. La ragione della disavventura? Una caduta a causa di una delle tante buche che funestano marciapiedi e strade della capitale. Un problema, questo, che affligge da tempo (troppo tempo) i cittadini di Roma, costretti a fare sempre attenzione a dove mettere i piedi per via dell’asfalto che sembra più che altro una forma di groviera.

I vip non fanno certo eccezione e l'ultima vittima della strada della Capitale è stata proprio Paola Perego, che vive a Roma insieme al marito Lucio Presta. Niente di grave, per fortuna. Come detto, se l'è cavata con un ginocchio sbucciato, come si nota dai post apparsi sul suo Instagram, ma sarebbe potuta andare molto peggio. E forse, dopo la caduta, Paola è più furiosa che dolorante.



La presentatrice se la prende infatti con il Comune di Roma, come si capisce dallo sticker – una faccina arrabbiatissima - che usa sopra a post dell’incidente e dalla didascalia: “Grazie al comune per le meravigliose buche”, ha scritto. Rivedremo Paola Perego in onda questa sera a 'Scherzi a parte'. La conduttrice sarà una delle vittime delle trappole degli autori e verrà poi intervistata da Paolo Bonolis, ma quello che le è successo oggi è tutto vero e non è per niente divertente.

E chissà se anche lei, dopo la caduta di oggi, vorrà partecipare alla class action portata avanti dal Codacons contro Roma Capitale per far risarcire le vittime delle buche. L'obiettivo è far ottenere 1000 euro dalle casse cittadine a ogni partecipante, "anche in assenza di lesioni fisiche e solo per essere costretti a vivere in una città dove strade e marciapiedi appaiono come pericolosi colabrodi”.

È arrabbiata Paola, ma presto sarà la donna più felice del mondo: sta per diventare nonna. È in attesa che nasca il suo nipotino e ora manca davvero poco al lieto evento. È partito il conto alla rovescia: Giulia Carnevale, la figlia che la Perego ha avuto dal primo marito, l'ex calciatore Andrea Carnevale, è alle ultime settimane di gravidanza e lei non sta più nella pelle. "Sto rivivendo tutte le sensazioni di quando sono diventata mamma io, ansia compresa, perché la nascita resta un mistero", ha detto in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Chi.

