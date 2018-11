Ilary Blasi e le sue parrucche continuano a far discutere. Dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice si presenta a ogni puntata con un look diverso che, puntualmente, viene commentata dai telespettatori sui social. Un escamotage che Lady Totti usa per rinnovare il look senza fare dei cambiamenti drastici alla sua bellissima chioma. Sotto la parrucca, infatti, ci sono i suoi lunghi capelli castano chiari che continua a sfoggiare nella sua vita privata.

Il colore delle parrucche di Ilari è sempre biondissimo, mentre quella che cambia è la lunghezza. Si passa da un bob liscio e simmetrico, a un wave bob fino al taglio cortissimo dell'ultima puntata andata in onda. Ilary Blasi alla prima puntata del Gf VIp ha sfoggiato un long bob, morbido e biondissimo, con riga da una parte. Lei è bellissima ma il pubblico rimpiange i suoi capelli lunghi e di una tonalità più scura, sostenendo che questo taglio la invecchi. Ilary Blasi alla seconda puntata del Grande Fratello Vip ha sfoggiato un long bob (caschetto) liscio. (Continua a leggere dopo la foto)



La riga è sempre laterlae, il colore superblonde, quasi platino e i telespettatori iniziano a capire qualcosa. ‘’Ma ha una parrucca?’’, ‘’Ma che capelli ha Ilary?’’, si chiedono a gran voce sui social. Ed è la stessa Ilary a confessarlo ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo. "Negli Stati Uniti si usano molto le parrucche per modificare il proprio aspetto senza intervenire sui propri capelli. Anche mia nonna negli anni Cinquanta lo faceva. Mi incuriosiva questa idea e ho scelto di mettere pure io la parrucca", ha confessato la moglie dell’ex capitano della Roma (e oggi dirigente dei giallorossi) Francesco Totti.

"A me piace cambiare - confessa - ma non i capelli perché si rovinano. Mia nonna le usava, mi sono ispirata agli anni '50 quando era normale usare le parrucche. Abbiamo risolto anche questo dubbio”. Ma come sono i capelli naturali della Blasi? Ilary Blasi è stata immortalata dai paparazzi senza trucco e senza parrucca intenta a fare shopping insieme all’ultima arrivata in casa Totti, la piccola Isabel. La conduttrice, che al Grande Fratello Vip sfoggia settimanalmente una parrucca diversa, in realtà ha dei lunghi capelli biondo cenere e – come riportato dal settimanale Oggi – “senza parrucca è un’altra persona“.

Ilary girava per la Capitale con un look acqua e sapone, vestita semplice e casual. La moglie di Francesco Totti, inoltre, indossava un paio di scarpe da ginnastica e una treccia morbida su un lato. Il look è stato commentato anche sui social e i fan della showgirl hanno preferito decisamente la versione ‘originale’. L’iniziativa stravolgente delle parrucche ha divertito sia la showgirl romana che tutto il pubblico del reality di Canale 5. Lunedì prossimo, in occasione del nuovo appuntamento del GF Vip 3 come si presenterà in studio? Ovviamente ci sarà l’effetto sorpresa come ogni volta.

