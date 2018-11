In Italia non lo conosce quasi nessuno, ma lo chef italiano Gennaro D’Acampo in Gran Bretagna è un vero idolo. La sua fortuna ha inizio nel 2009 con la vittoria di un reality show stile Isola dei Famosi: da allora non si è più fermato, fino a diventare una vera celebrità. Sui social, giusto per snocciolare qualche numero, ha quasi un milione di follower, mentre in televisione conduce da anni il programma This Morning (in onda sull'emittente ITV). Ogni mattina, con l’ausilio di alcuni ospiti, lo chef che arriva da Torre del Greco entra nelle case degli inglesi cucinando i piatti tipici della cucina italiana.

Nella puntata del 12 novembre lo chef ha perso la pazienza. Ospite della cantante olandese Rochelle, mentre spiegava come preparare un ragù perfetto, seguendo la ricetta originale di sua nonna, Rochelle ha rivelato di volerlo preparare con la panna acida e i funghi. Lo chef non c’ha visto più e ha cominciato a inveire contro la sua ospite in napoletano. (Continua a leggere dopo la foto)



“Che schifo, che schifo. C’è, tu hai preso una ricetta che mia nonna ha fatto trent’anni fa e ci vai a mettere ‘u cazz’ sour cream sopra? Che schifo!”. Ovviamente il video della scenetta è diventato virale sui social. D'Acampo non è nuovo a uscite che hanno colpito i telespettatori. Qualche sua sparata? “Farfalla in Italia è anche un modo carino per dire vagina. Quando dici: ‘Com’è la tua farfallina?’ non vuol dire “Com’è la tua pasta?””, ha detto una volta, mentre stava preparando un piatto di farfalle. “Per motivi di sicurezza l’unica cosa che devo dire del pecorino è la pronuncia.

Pecorino con la o è il formaggio. Se aggiungi la a significa ‘doggy style’. Se andate in Italia le troverete entrambe, quindi state molto attenti”, ha detto un’altra. E poi, dopo aver perso una scommessa, ha addirittura cucinato completamente nudo. Come detto, a portarlo al grande successo, nel 2009, è stata la vittoria del reality inglese I’m a Celebrity… Get Me out of Here, una sorta di Isola dei famosi in cui diverse star televisive (più o meno conosciute) vivono insieme nella giungla australiana per alcune settimane. Gino D’Acampo in Gran Bretagna è diventato un simbolo della buona cucina italiana.





Sul suo sito tutto tricolore, www.ginodacampo.com, spiega di aver imparato l’amore per il cibo da ''my nonno Giovanni'', anche lui noto chef della città partenopea. ''Se chiudo gli occhi'', scrive, ''riesco ancora a vederlo mentre prepara gli gnocchi''. Sin da piccolo, ''ho imparato l’amore per le cose semplici: l’aria fresca, il cibo, la famiglia, l’amore''. Tanto che già all’età di quindici anni, ''avevo capito che la cucina era passione della mia vita''.

