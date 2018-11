Caterina Balivo, non c’è pace. Dopo le critiche per quell’uscita sul suo regime alimentare, la regina di ‘Vieni da me’ si è vista arrivare una caterva di commenti – non proprio tutti positivi, ovviamente – per il look che, tutta contenta, ha mostrato ai fan di Instagram. Solo qualche giorno fa la conduttrice aveva fatto indispettire molte donne rivelando il suo “segreto” per tenersi in forma. È sotto gli occhi di tutti che Caterina ha un bel personale. Bella, mora, con gli occhi da cerbiatto e un corpo perfetto. Ma quello che ha detto nell’intervista ad Adnkronos non è piaciuto.

“Senza la pasta non potrei vivere – ha detto la Balivo - Sono di origini napoletane e mia mamma è una ‘pastara’ doc. Non tutti lo sanno, ma io sono cresciuta a spaghetti e maccheroni. La mangio da sempre, da che ero bambina, e continuo a farlo tutt’ora. Anzi, la cucino sempre anche per i bambini. Non sono mai stata in sovrappeso e questo certifica il fatto che la dieta Mediterranea non fa male. La mangio praticamente tutti i giorni a pranzo, condita in tutti i modi”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Dal pesto alla passata di pomodoro artigianale tipica delle mie parti, dalle melanzane ai frutti di mare. Quando voglio stare attenta alla linea ne mangio non più di 80 grammi”. Beh, mica pochi. Questi discorsi sulla pasta, alla quale molte donne rinunciano in nome della magrezza, non sono stati molto graditi. Ma veniamo alla questione look. Quando si è un personaggio noto come lei che, oltretutto, rende pubblica, sui social, la sua vita privata, bisogna fare i conti con i complimenti ma anche con le critiche.

E se pochi giorni fa, durante una serata mondana al Museo Maxxi di Roma in compagnia del marito Guido Maria Brera, Caterina aveva lasciato tutti piacevolmente stupiti con un outfit elegantissimo (total black e scintillante), la nuova foto e il nuovo vestitino non hanno riscosso lo stesso successo. Per molti la Balivo è un’icona fashion, ma non sempre i suoi gusti incontrano quelli dei suoi follower (che sfiorano la quota del milione) di Instagram.





Vi è sfuggita la foto col vestito “metallico”? Super Cate l’ha condivisa dopo la puntata di Vieni da me con Filippo Bisciglia ed Edoardo Vianello e ha di nuovo catalizzato l’attenzione su di sé. Quell’abito corto, argentato e con le maniche arricciate ha scatenato e diviso gli utenti. A molti non è piaciuto (e l’hanno fatto presente con commenti pungenti): “Hai deciso di andare sullo spazio?”, le chiede qualcuno. E ancora: “Caterina fatti dire che questo vestito fa proprio pena”, “Non mi piace per niente questo vestito”, Sei uscita nell"ovetto Kinder?”, “Ma chi ti consiglia il look? Gargamella?”. A onor del vero, però, a molti altri l’abitino è piaciuto.

Dietro le quinte del potere Business.it

Vieni da me, Caterina Balivo nei guai: chi porta in studio in fascia protetta