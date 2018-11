Cresciuto con il giornalismo nel sangue, figlio di un impiegato al Ministero dei Trasporti e di una casalinga, Maurizio Costanzo è uno dei volti televisivi più amati della televisione italiana. La sua carriera inizia molto presto, quando il giovane Maurizio, ha solo diciotto anni, inizia a scrivere per il giornale ''Paese Sera''. L'anno dopo è redattore al ''Corriere Mercantile'' e a partire dal 1960, bruciando letteralmente le tappe, diventa responsabile della redazione romana del settimanale ''Grazia''. A partire dalla metà degli anni settanta è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati a un genere allora agli albori, quello del talk-show: Bontà loro (1976-1978), Acquario (1978-1979), Grand'Italia (1979-1980) e Fascination (1984).

''Bontà loro - Incontri con i contemporanei'' è stato il primo talk show della televisione italiana, nato da un'idea di Angelo Guglielmi e condotto da Maurizio Costanzo, in onda su Rai 1 come programma di seconda serata tra il 1976 e il 1978 e nella fascia del primo pomeriggio tra il 2010 e il 2011. Nel 1980 dirige il primo telegiornale privato, "Contatto", per la rete TV della Rizzoli. Nel maggio 1981 viene scoperta la loggia massonica P2, facente capo a Licio Gelli: il giornalista figura fra la lista degli iscritti ma si proclama estraneo ai fatti. (Continua a leggere dopo la foto)



A metà degli anni '80 fonda la società di produzione "Fortuna Audiovisivi", nel 1986 è candidato nelle liste del partito radicale e il 14 maggio 1993 a Roma un'autobomba esplode al passaggio della macchina di Maurizio Costanzo, che in televisione aveva osato augurare il cancro ai boss responsabili degli omicidi dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 1987 inizia l'appuntamento serale del programma che lo consacra al successo, il ''Maurizio Costanzo Show'', infrangendo ogni record di longevità di un programma televisivo.

Nel 1996 torna a condurre ''Domenica In'', dal 22 febbraio 2010 conduce Bontà sua su Rai 1 (chiaro riferimento a Bontà loro), rubrica giornaliera in cui intervista personaggi dello spettacolo, nel giugno 2012 Maurizio Costanzo diventa il direttore artistico di Vero. Dal giugno 2013 è editorialista del Corriere dell'Umbria e delle altre edizioni dei quotidiani che fanno parte del gruppo editoriale perugino, poi tutta una serie di collaborazioni e lavori tra tv, radio e carta stampata. (Continua a leggere dopo la foto)



Autore poliedrico, Maurizio Costanzo ha scritto anche per il teatro ed è stato anche co-ideatore del personaggio Fracchia, creato e impersonato da Paolo Villaggio, che lui stesso scopre nel 1967 e incoraggia a esordire in un cabaret di Roma. Non c’è certo da annoiarsi quando si parla della vita sentimentale di Costanzo. Costanzo si è sposato ben quattro volte: la prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece sposato con la giornalista Flaminia Morandi (che per Costanzo divorziò dall'allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini), dalla quale ha avuto due figli: Camilla, nata nel 1973 (che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai), e Saverio, nato nel 1975, oggi regista cinematografico e di serie televisive.

Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni Settanta. In seguito, dal 1983 al 1986, ha convissuto con l'attrice Simona Izzo. Il 7 giugno 1989 si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale ha divorziato nel 1994; i due si erano comunque separati già poco più di un anno dopo delle loro nozze, nel dicembre del 1990. Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l'attuale moglie, la conduttrice Maria De Filippi, conosciuta circa sei anni prima in una società di consulenza sulla comunicazione presso cui lei lavorava.

Il matrimonio tra i due è stato celebrato con rito civile nel comune di Roma dall'allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2004 la coppia ha adottato un ragazzo, Gabriele, all'epoca tredicenne. Maurizio Costanzo (Roma, 28 agosto 1938) è alto un metro e sessanta centimetri e pesa centonove chili.

