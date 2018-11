Tra Simona Ventura e Gerò Carraro è ufficialmente finita. La ex coppia l’ha comunicato con un video social apparso su Instagram qualche giorno fa. Nel filmato i due si guardano e si sorridono mentre spiegano che ormai la loro storia si è evoluta e non è più amore. La Ventura è visibilmente emozionata: “Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto”. Sarà pure finita la love story, ma il rispetto e l’affetto tra due persone che sono state insieme tanti anni no.

E Carraro concorda: “Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore sapendo benissimo della stima e dei ricordi”. “Io ti voglio bene”, dice SuperSimo. Lo stesso vale per Gerò: “Anch’io”. E poi le chiede se vorrà sempre bene a Caterina e lei lo rassicura: “Certo perché è la nostra bambina”. Il video messaggio si conclude con un bacio e, sotto, molti fan hanno commentato dispiaciuti la scelta dei due di separarsi, augurandosi un ripensamento. (Continua dopo la foto)



Le voci di una separazione imminente circolavano dall’estate scorsa. Poi, di recente, Mara Venier, che è sposata con il padre di Gerò, aveva condiviso una foto di famiglia senza Simona e i rumor si erano fatti più insistenti. Fino all’addio, comunicato con quel video dolcissimo che dimostra tutto il bene che si sono voluti. Ma ora la conduttrice ha condiviso coi fan un nuovo filmato, decisamente più felice: il 18esimo compleanno di Jack (Giacomo), il secondo figlio avuto dall’ex marito Stefano Bettarini.

Un giorno importante per il ragazzo, che mamma Simo celebra con un filmato inedito che mostra i suoi primi passi, le pappe, la scuola, le recite, le vacanze e il legame con Niccolò, il fratello più grande. Le immagini parlano da sole, ma la Ventura accompagna il post con questa didascalia: "Sembra incredibile, ma sono arrivati i tuoi 18 anni. In te ci sono tanti colori figlio mio! Sei sensibile e folle, sei felice e triste, sei acqua e fuoco, sei introverso e comunicativo. Da piccolo ti dicevo sempre che eri 'caratterialmente dotato'. Sei molto di più! Sei profondo. Auguri per te e per il tempo che ti aspetta! La tua mamma".





Il video, dolcissimo, è stato letteralmente preso d’assalto dai fan, che si sono emozionati a vedere quelle immagini. Like e commenti infiniti. Ma anche papà Stefano ha fatto gli auguri social a Jack: "18! Ora, figlio mio, sei ufficialmente un adulto – ha scritto sotto a una bella foto col figlio - Ma sei pronto da tempo a vivere la tua vita intensamente e con determinazione. Ho fiducia in te; in quella saggia riservatezza, che ti consentirà di diventare sempre migliore, e nella tua particolare sensibilità, che ti permetterà di sceglierti accanto le persone giuste. Io al tuo fianco ci sarò sempre, Giacomo, 'con il cuore pieno di battiti' e gli occhi pieni di orgoglio... Auguri Patato”.

