Che il Grande Fratello Vip 3 non abbia lo stesso successo delle passate edizioni è cosa nota. Nemmeno i tre nuovi ingressi nella Casa hanno risollevato gli ascolti. E, per la cronaca, i concorrenti entrati in corsa – Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè - sono stati fatti fuori dal pubblico uno dopo l’altro. Dopo la batosta della scorsa settimana, quando il reality di Canale 5 non solo è stato battuto dalla concorrenza ma ha anche registrato gli ascolti più bassi di sempre da quando è cominciato, martedì mattina è arrivata un’altra.

Una ‘botta’ che rischia di far chiudere il GF Vip con il record dell'edizione meno seguita di sempre. Già, il programma condotto da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini, è calato e ha perso ancora la sfida con il programma in onda su Raiuno. L’ultima puntata de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, la fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini nei panni dei protagonisti, ha infatti riflilato l’ennesima, sonora sconfitta al GF Vip. (Continua dopo la foto)



La fiction è infatti stata seguita da 5.507.000 spettatori per il 23.4% di share, contro i 3.769.000 e il 20.9% ottenuti dal reality. Insomma, un’altra delusione. Ma quella andata in onda lunedì sera era l’ultima puntata della seconda stagione della fiction seguitissima, dunque la settimana prossima conduttrice e produzione potrebbero tirare un sospiro di sollievo. La settimana prossima, sì, perché Mediaset ha deciso di sospendere l’appuntamento col reality del giovedì sera.

Nell’ultimo mese di programmazione, infatti, Canale 5 ha proposto per ben due volte il GF Vip di giovedì, in prima serata. In entrambe le occasioni, per la cronaca, il reality è stato nettamente battuto da un’altra fiction di Raiuno, ‘L’Allieva 2’, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. C’è anche da dire che in contemporanea al GF Vip andavano in onda X Factor e Pechino Express, programmi molto seguiti che hanno evidentemente dato filo da torcere a quello condotto da Ilary.

Giovedì 15 novembre, dunque, non verrà trasmessa una nuova puntata del GF Vip. Ma non per l’evidente calo di ascolti: il motivo della sospensione è per dare spazio alla partita di Nations League. Alle 20:45, infatti, i telespettatori assisteranno al match tra Croazia e Spagna. L’appuntamento del giovedì, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tornare il 22 novembre, mentre resta invariata la programmazione del lunedì. La prossima diretta, quella in cui il pubblico scoprirà chi, tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo, abbandonerà la Casa, la vedremo lunedì 19 novembre.

