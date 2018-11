Conduttrice attuale de Le Iene insieme a Nicola Savino e, tra qualche tempo, di nuovo al timone de L’Isola dei Famosi. Dal punto di vista professionale va alla grande per Alessia Marcuzzi, ma in questi ultimissimi giorni è quello personale, privato, a essere finito sulla bocca dei fan. Lo scorso 11 novembre Alessia ha spento 46 candeline e per festeggiare in grande stile si è regalata un viaggio a Dubai con la famiglia e le amiche più care. Ma non ha dimenticato di aggiornare i suoi oltre 3 milioni e mezzo di follower di Instagram con foto e video della mini vacanza.

Vacanza anche all’insegna del sex appeal: impossibile non soffermarsi sul fisico statuario della conduttrice romana che, a 46 anni, vanta un corpo che fa invidia alle colleghe molto più giovani. Tra micro shorts che hanno messo in evidenza le sue gambe lunghe e sottili e vestitini con il décolleté in primo piano, top e costumi da bagno, la Marcuzzi ha dato il meglio di sé negli outfit. Non che ci fossero dubbi, ma immortalata al mare, tra le onde, è apparsa in una forma strepitosa. (Continua dopo la foto)



E che dire della foto (Storia, per l’esattezza) in cui in primo piano figura il suo superbo lato B? Perfetto, impeccabile, con il costume nero. Lo scatto ha fatto subito il giro della rete. Sirenetta di giorno, splendida ed elegantissima di sera. E sempre pronta a scatenarsi con le amiche, come scrive (e mostra) su Instagram in diversi scatti di gruppo. Non mancano nemmeno quelli più romantici, con il marito Paolo Calabresi Marconi sulla spiaggia, e quelli con i figli, Tommaso e Mia.

Inutile aggiungere che i post da Dubai della Marcuzzi hanno fatto il pieno tra like e commenti. Ma uno in particolare, oltre a quello del lato B, ha colpito i fan. Che vacanza (anche) con le amiche è senza shopping? Tra bagni di sole e cene con tanto di torta di compleanno, Alessia si è concessa anche un giro per negozi a Dubai e ha immortalato il momento in cui si provava alcune scarpe col tacco.

Visualizza questo post su Instagram 🤔39 e mezzo. Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Nov 12, 2018 at 6:26 PST





“39 e mezzo”, il suo numero di scarpa, è la didascalia della foto che la immortala in una boutique mentre prova un paio di décolleté bianche. E tra chi le dà consigli su quali scegliere e chi invece si concentra sulla misura (“Un piede relativamente piccolo per la tua altezza”), qualcun altro nota un dettaglio hot. Ad avviso di alcuni follower, infatti, la conduttrice non porterebbe le mutandine nella foto condivisa dal negozio di calzature. E sotto al post sono scattati commenti e battute più o meno espliciti sull’argomento lingerie.

