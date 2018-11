Continua il percorso di guarigione di Nadia Toffa, la Iena che ormai da quasi un anno sta combattendo contro un brutto tumore. Ultimamente ha vissuto un momento spiacevole che, però, non ha a che fare con la sua salute. Nella puntata de Le Iene di domenica 11 novembre 2018, la giornalista ha confessato di aver subito un colpo basso: qualcuno ha pensato bene di sfruttare la sua popolarità a fini commerciali senza il suo consenso. Più semplicemente Nadia è stata vittima di una truffa.

Come raccontato nella puntata di domenica scorsa, in passato la giornalista si è ritrovata sui social come testimonial di Choco Lite, un prodotto che promette di dimagrire 30 kg in solo 4 settimane. Nel servizio andato in onda su Le Iene sono stati mostrati dei video che riprendevano alcune dichiarazioni della conduttrice nei quali invitava ad acquistare il prodotto in questione. Ma le cose non sono andate esattamente così. Nadia non aveva dato il consenso per essere testimonial di Choco Lite e tanto meno ha mai acquistato prodotti di questa marca. (Continua dopo la foto)



Ma Nadia non è stata l’unica a incappare in questa farsa. Sempre nello stesso servizio molti altri personaggi famosi vittime della truffa hanno chiesto scusa ai fan per queste pubblicità ingannevoli che hanno come obiettivo semplicemente quello di raggirare le persone. Come Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodríguez, la showgirl Francesca Cipriani, l’attore Marco Bocci e Valentina Vignali hanno dichiarato di non essere stati a conoscenza del raggiro commerciale.

Sempre nella puntata di domenica, Nadia ha stupito i telespettatori con una nuova parrucca. Dopo averne sfoggiate una mora e una rossa, si è presentata in studio con i capelli rosa e ha poi postato la foto sui suoi profili social salutando i suoi fan: "Buongiorno a tutti, ieri sera un po' Winx un po' cartone animato Manga. Mi sono divertita con i capelli rosa e anche a indossare gli abiti di Alessia Marcuzzi". E ora ha condiviso su Instagram una foto senza parrucca, dove mostra lo stato di crescita dei suoi capelli dopo le terapie.





“Buongiorno bellissimi – ha scritto nel post che ha subito raccolto una marea di like e di commenti - Dai che i capelli crescono! Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere, ma piano piano raggiungerà gli altri. Il ciuffo è quello più folto e lungo e tra l’altro anche più forte di prima. Il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre. Io lavoro voi che fate? Vi abbraccio e vi auguro una giornata splendente”. Messaggi a profusione. Eccoli alcuni: “Meglio di 100 parrucche”, “Sei bellissima”, “Sei eccezionale: un esempio da seguire” e “Sei una grande”.

