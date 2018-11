Imbarazzo al TG5: gli occhi sono tutti puntati sul giovane Dario Maltese, il giornalista che conduce il Tg5. Se ne sono accorti tutti. Tutti ma proprio tutti, anche quelli di Striscia la notizia che, si sa, le cose non le mandano certo a dire…

Anzi, “sparano” pure sui loro amici… Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, ha preso di mira il Tg5, in particolare il suo mezzobusto Dario Maltese. Il motivo? Piuttosto imbarazzante…In pratica quei cattivoni di Striscia la notizia si sono messi a prendere in giro il povero Dario Maltese dicendo che ha una voce un po’ particolare… Sentite con attenzione la sua voce, suggerisce Ezio Greggio: "Sì, è uguale a quella di...". Risposta: Topo Gigio. Ma poverino! Ma come si fa a infierire così? Ovvio, il pubblico si era accorto della “particolarità” della sua voce ma perché sottolineare questa caratteristica con crudeltà? Ci sarà rimasto male il povero Dario Maltese, voi che dite? Continua a leggere dopo la foto

Ecco il video dello "scandalo". I protagonisti del Tg5 sono sempre molto amati e il pubblico segue con passione ciò che accade loro. Di solito li vediamo impostati e seri e quindi vederli in altri panni può creare scompensi. Come fu, a suo tempo, per Elena Guarnieri che, a Formentera, aveva messo in mostra un fisico mozzafiato. Tolti gli abiti "castigati" da conduttrice, la bella giornalista ha sfoggiato curve di tutto rispetto che hanno stupito i telespettatori. Continua a leggere dopo la foto

La Guarnieri è stata paparazzata in spiaggia insieme al figlio Fabio Antonio e gli scatti hanno messo in evidenza tutto il suo splendore. Quelle foto hanno fatto un certo effetto perché prima (di quegli scatti del settimanale Nuovo) nessuno l’aveva mai vista in questo modo. Gambe lunghe, sedere tonico, scollatura pazzesca, la giornalista volto storico del Tg5 ha messo in subbuglio gli ormoni degli italiani. Continua a leggere dopo la foto

Di recente la Guarnieri è stata al centro del gossip per il battibecco con Chiara Ferragni. “Ho qualcosa da chiedere alle mamme in ascolto – ha scritto su Instagram la blogger - Quando viaggio senza mio figlio mi manca molto. E non posso far altro che piangere ogni volta che vedo attorno a me altre mamme che si godono i sorrisi del proprio figlio. Succede anche voi?”. Tra i commenti quello della Guarnieri che ha risposto: “Sono una giornalista pendolare da oltre 13 anni. Fin da quando mio figlio ha cominciato le elementari è stato con me ovunque, tra voli, treni e tate dispendiose. Ora è Milano e quando sono via soffro come un cane” continua la giornalista.

E la Ferragni: “Grazie della tua splendida lezione”. E la Guarnieri: “Non voleva essere una lezione, capisco il tuo malessere. Non devi far altro che conviverci".

