Mancano ancora tre mesi al festival di Sanremo ma già la febbre sale. Nei giorni scorsi la Commissione musicale di Sanremo Giovani presieduta da Claudio Baglioni ha iniziato a valutare i 69 artisti che ambiscono a sfidarsi a dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò. Di questi soltanto 24 approderanno alla neonata manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, dal 17 al 19 nel tardo pomeriggio (dalle 17.45), con la conduzione del cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa, e il 20 e il 21 in prima serata, con la presentazione della “strana coppia” Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

Durante queste ultime serate saranno selezionate le due giovani promesse che si esibiranno a febbraio alla 69esima edizione del Festival in un’unica categoria insieme ai 22 Big.A contendersi i due posti per Sanremo 2019 ci sono anche gli otto vincitori di Area Sanremo. (Continua dopo la foto)



Vincitori proclamati lo scorso sabato (Sisma, Pietro Peloso, Antony e Vittorio Conte, Rosanna Altieri, Gianluca Giannoria Malavoglia, Elena Pardini, Giulia Vestri, Giovanni Segreti Brunno), ascoltati i quali, dopo il 27 novembre la Commissione musicale svelerà i nomi dei 24 che andranno a Sanremo Giovani. Ma non è tutto qui. Stamani il settimanale Chi ha svelato otto nomi celebri che potrebbero esibirsi sul palco dell’Ariston a febbraio.

“Sanremo in progress. Tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo potrebbero tornare al teatro Ariston Nek, Paola Turci, Arisa, Giusy Ferreri e la rivelazione Ultimo (che sarebbe tra i favoriti). Ci sarà anche solo uno tra i ragazzi di Amici di Maria De Filippi: Irama (nuovo fidanzato di Giulia De Lellis o Riki (Riccardo Marcuzzo). Chi la spunterà tra questi due ragazzi? In stand by c’è ancora la posizione di Loredana Bertè che non apprezza la lunga attesa per sapere se parteciperà oppure no. Scintille all’orizzonte”.

A questa lista di nomi pubblicata da Chi, potrebbe aggiungersi l’inedita (e surreale) coppia formata da Enrico Papi ed Orietta Berti, come annunciato dal conduttore a Gay.it: “Quando Orietta ha ascoltato la canzone sembrava piuttosto divertita, e nonostante la vergogna, stavolta lo farò. Mi dispiace perché Claudio è uno dei miei miti, ma questa volta proprio non posso non farlo. Anche lo scorso anno ero pronto a mandargli il mio inedito, ma poi vinse l’ansia da prestazione e rimasi a guardarlo dal mio divano”.

