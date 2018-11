Addio Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha svelato chi prenderà il posto dell’ex ballerino di Amici come inviato de L’Isola dei famosi. Già dopo la fine della precedente edizione del reality, Stefano De Martino aveva fatto sapere che non avrebbe voluto ripetere l’esperienza.

Il motivo? Stefano ha fatto sapere che, durante la permanenza in Honduras, ha sentito troppo la mancanza del figlio Santiago e che quindi, per il momento, non è più interessato a partire per periodi così lunghi. “Il primo giorno lo sono andato a prendere a scuola sua insaputa, quando è uscito e mi ha visto è stato un momento bellissimo. Ho pianto, ma da quando sono padre sono diventato un piagnone. Lui ha cinque anni, in tre mesi ti perdi un sacco di cose”, ha raccontato dopo il suo ritorno dall’Honduras. Stefano De Martino è proprio un papà amorevole e il piccolo Santi è fortunato. Ma allora quest’anno chi prenderà il suo posto? Continua a leggere dopo la foto

Il settimanale ‘Chi’, nella rubrica ‘Chicche di gossip’, svela il nome dell’inviato dell’Isola dei famosi 2019. Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Stefano De Martino dovrebbe passare il testimone ad Alvin. Al momento, però, la notizia non è stata ancora ufficializzata. Alla conduzione del reality, per quel che si dice al momento e salvo colpi di scena, dovrebbe tornare Alessia Marcuzzi. Che Alvin diventi il prossimo inviato dell’Isola è dato per certo da Signorini. Continua a leggere dopo la foto

Ma l’ufficialità non c’è ancora. Perciò meglio non dare tutto per certo. Su ‘Chi' si legge: “Al posto di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi, nel ruolo di inviato partirà nuovamente un personaggio che ha già ricoperto questo ruolo. Stiamo parlando di Alvin”. Ma, come abbiamo già detto, per il momento non ci sono certezze. Il pubblico, però, non è convinto che Alvin sia la persona giusta per sostituire De Martino che aveva riscosso molto successo. Nel frattempo, però, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti che prenderanno parte al programma. Continua a leggere dopo la foto

I personaggi contattati dalla produzione sarebbero Gegia, Jeremias Rodriguez, Fariba Tehrani, Andrea Pinna, Justine Mattera, Claudio Sona, Viola Valentino, Wanda Fisher, Antonella Mosetti, Rodrigo Alves, Akash Kumar e Yola Berrocal. Secondo quanto rivela il settimanale ‘Spy' sarebbe probabile anche la partecipazione di Giulia De Lellis e Ignazio Moser. Ma sono stati fatti anche altri nomi, in particolare quello della Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona e quello di Valeria Marini.

