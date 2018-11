Gerry Scotti e il vitalizio di 1400 euro al mese: come spende quei soldi? L’incredibile gesto del conduttore

Gerry Scotti, personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, come molti sapranno, ha avuto anche una "breve" parentesi parlamentare: cinque anni a Montecitorio con il Partito socialista che gli sono bastati a maturare 1.400 euro al mese di vitalizio. "Pensione" che Virginio Scotti detto Gerry non ha mai intascato. Nel 2014 aveva chiesto al premier Matteo Renzi di rinunciare alla somma. Il presidente del Consiglio glielo aveva detto chiaro e tondo: "Vorresti rinunciare al vitalizio? Non puoi", aggiungendo però che avrebbe "fatto il possibile" per esaudire la sua richiesta.

Gerry ha deciso di dare la somma in beneficenza, in particolare "alle famiglie dei caduti nell'adempimento del proprio lavoro, tutti coloro che hanno avuto un papà, un fratello, un figlio che facendo il proprio lavoro ci ha lasciato le penne". (Continua a leggere dopo la foto)



Dal momento che fino ad ora non ha potuto rinunciare, ha deciso di donare il suo vitalizio in beneficenza soprattutto alle famiglie che hanno perso il lavoro a causa della crisi ma anche a quelle persone che hanno perso un un familiare a causa di incidenti sul lavoro. In alcune interviste Gerry Scotti ha parlato proprio della sua pensione facendo una specie di appello agli organi di Stato affinché realizzino il suo desiderio di rinunciare a quei soldi. Il conduttore era intervenuto anche nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini su Radio Monte Carlo.

"Io vorrei che si desse uno strumento a tutte le persone che hanno avuto a che fare con incarichi di Stato, per la Repubblica, e che vogliano rinunciare alla propria indennità nel momento in cui spetterà loro, semplicemente attraverso una firma" ha specificato il conduttore. "Io spero che da qui a là - nel mio caso 8 anni - me ne diano lo strumento. Sai, Renzi mi ha detto "Ce ne occuperemo", ma nel frattempo ha visto il papa, ha visto Obama, gente un po' più importante di me" ha concluso. Gerry Scotti, dopo aver tentato in tutti i modi di rinunciare al vitalizio, sta continuando la sua crociata per poter dire no ad una pensione che non sente di meritare e di cui non ha bisogno.

Tutti mi hanno detto: “Che te frega, tienitelo”. Vorrei che mi si dia la possibilità di rinunciare, il problema è che tutti gli altri non sono d’accordo, e ce ne sono di miliardari in pensione”. Era il 1987 quando il presentatore si candidò alle elezioni politiche nel collegio di Milano alla Camera dei deputati, con il Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi. Il conduttore venne eletto deputato insieme a Sandra Milo e a diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il mandato terminò nel 1992 e da allora Gerry Scotti percepisce il vitalizio.

