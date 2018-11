A ''Uomini e Donne'' tutto può succedere. Durante l'ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi è accaduto qualcosa che non si era mai verificato nella storia del programma. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di oggi 13 novembre 2018 la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un gesto alquanto inaspettato sia per gli opinionisti ma soprattutto per il pubblico presente a casa e in studio.

Sembra infatti che durante il confronto tra Gemma e Rocco una signora seduta tra il pubblico abbia chiesto espressamente a Maria di poter conoscere e corteggiare il cavaliere. Durante tutti questi anni di trasmissione, ma Maria non ci ha visto nulla di male nel concedere questa opportunità alla signora. Maria infatti, chiede dunque a Piero di aggiungere una seduta davanti al Fredella mentre la donna, emozionatissima, non ha occhi che per Rocco. Inutile dire che dopo questo gesto da parte della conduttrice tutte le dame e i cavalieri presenti in studio sono rimasti a bocca aperta. (Continua a leggere dopo la foto)



Senza parole anche Gemma Galgani, che in questi giorni si sta dedicando alla conoscenza di Paolo convinta a lasciare in panchina proprio Rocco e il suo atteggiamento falso. Sul web addirittura c’è anche chi ha commentato positivamente la cosa chiedendo appunto a Queen Mary di prenotarsi come pubblico per il trono Over per proporle la stessa identica cosa. “Mentre Rocco parlava con Gemma una signora del pubblico mi ha chiesto di poterlo corteggiare”, annuncia Maria inaspettatamente. La signora scende le scale e si unisce alle tre dame che hanno deciso di presentarsi nel programma per conoscere Rocco. Senza alcuna presentazione alla redazione, la donna può avere l’opportunità di frequentare il cavaliere grazie alla De Filippi.

Gianni Sperti e Tina Cipollari sembrano essere molto incuriositi da questa opportunità soprattutto perché forse, Fredella, riuscirà a dimenticare definitivamente Gemma Galgani. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne per vedere come finirà questa nuova conoscenza ma soprattutto se Gemma ritornerà sui suoi passi dimenticando Paolo e perdonando finalmente Rocco. Da segnalare l'ennesima lite tra Tina e Gemma. Di durissimi botta e risposta fra loro due il pubblico di Uomini e Donne ne è abituato. Purtroppo. Ma questa volta è successo qualcosa in più.

Dopo l'ennesimo scontro, dove né Tina Cipollari né Gemma Galgani si sono risparmiate con le parole, le due sono arrivate alle mani. E questa volta sul serio. Tanto che è dovuta pure intervenire Maria De Filippi per dividerle. Ad innescare la miccia, è stata una discussione che Gemma stava avendo con il cavaliere Rocco. "Io lo difendo perché si è sempre comportato da gentiluomo - si è intromessa Tina Cipollari - e tu invece lo hai sempre sbeffeggiato". "Tu non c'eri, stai zitta!", replica la dama torinese. Dopo averle divise, Maria De Filippi si è seduta a terra, davanti a Tina. "Non devi farlo", l'ha ammonita. Ma alla Cipollari poco importa e subito è scattata di nuovo. Spintoni, tirate di capelli e qualche sberla.

