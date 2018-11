Chiacchierato e criticato giornalista televisivo, Emilio Fede, classe 1931, nella sua carriera ha ricoperto ruoli di grande successo. È stato direttore del TG1 (tra il 1981 e il 1982), di Studio Aperto (dal 1991 al 1992), del TG4 (dal 1992 al 2012) e di Videonews (dal 1989 al 1991). Dopo l'assenza in tv e i problemi giudiziari che fine ha fatto? A rispondere alla comanda ci ha pensato ''Chi'', che ha dedicato un servizio all'ex direttore del tg 4 e grande amico di Silvio Berlusconi.

Emilio Fede ha parlato della sua nuova occupazione, seppur senza stipendio, da direttore del Teatro Bolivar di Napoli. ''Mi occuperò di cultura ritagliandomi anche uno spazio in cartellone. Sarà una via di mezzo tra Porta a porta e il Maurizio Costanzo Show. Il primo ospite che vorrei? Un leader molto distante da me: Luigi Di Maio'', ha raccontato Emilio Fede a ''Chi'', il settimanale diretto dal Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 14 novembre.(Continua a leggere dopo la foto)



Il giornalista ha anche aggiunto: ''Lavorerò gratis, ho chiesto solo di dormire in un hotel sul lungomare perché mi piace uscire a mezzanotte e parlare con i tassisti''. L'ex direttore del telegiornale di Rete Quattro ha parlato poi della moglie. Fede è infatti sposato dal 1965 con la giornalista e senatrice del PdL Diana De Feo, da cui ha avuto due figlie, Sveva e Simona: ''Avrei dovuto amarla di più, ma non potrei vivere senza di lei'', ha raccontato il giornalista sulle pagine del settimanale ''Chi''.

Era tanto che Emilio Fede non si faceva vedere. Una delle ultime volte era stato attaccato duramente per via del suo aspetto. Il giornalista, ospite a ''Non è l'Arena'' di Massimo Giletti era apparso gonfio e il sospetto del ritocchino era volato in rete insieme a critiche pesantissime. ''Non ho fatto né chirurgia estetica né botulino, niente - aveva detto - Sfido chiunque ad avermi mai visto anche solo in una spa…''. Le guance pronunciate sono colpa di qualche chilo in più, aveva spiegato. ''Il mio amico Giacomo Urtis, chirurgo estetico, dice che è stata l’inquadratura con il grandangolo - aveva continuato - la mattina leggo i necrologi, vedo che il mio nome non c’è e mi faccio la barba felice''.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di ECG, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, nel 2017 Emilio Fede ha svelato un dettaglio molto privato della sua vita. “Questa notte ho scritto delle cose. Tra queste, una lettera a Silvio Berlusconi e poi ho scritto il mio testamento. Stanotte alle ore tre ho deciso che dovevo mettere nero su bianco alcune cose importanti” aveva detto l’ex direttore del Tg4 - “Sento che la fine è vicina, anche se ovviamente non la desidero né la aspetto”.

