Antonella Clerici ha lasciato La prova del cuoco dopo anni. La sua decisione, come lei stessa ha fatto sapere, è stata sofferta: “Lasciare La prova del cuoco è stata una decisione soffertissima. Ma nulla succede per caso. Da tre anni avevo cominciato a pensarci. Se fossi andata avanti sarei certamente scoppiata”, ha detto davanti a tutti. E ha aggiunto: “Fare altro è un bisogno assolutamente imprescindibile: La prova del cuoco è stata casa mia ma era giusto mollare”. Al posto della biondissima conduttrice è subentrata Elisa Isoardi che, dopo un inizio un po’ tentennante, sembra aver spiccato il volo.

Ma è innegabile: il pubblico, che non ha preso proprio bene la decisione della Clerici, sente ancora la sua mancanza. È vero, ora Antonella sta percorrendo una nuova strada, quella del remake di Portobello, quindi i suoi fan possono ancora seguirla in televisione. Ma La prova del cuoco era La prova del cuoco. E con la Clerici era un’altra cosa… Continua a leggere dopo la foto

Ma si sa: i cambiamenti richiedono del tempo prima di essere metabolizzati. E ce ne vorrà ancora un po’ prima che il pubblico se ne faccia una ragione. Nel frattempo, poi, la Isoardi ce la sta mettendo per non far sentire la mancanza di chi l’ha preceduta. A infierire sulla situazione e sul programma, che non registra più gli ascolti di un tempo, ci ha pensato anche Luciana Littizzetto che sabato scorso è stata ospite a Portobello. Avete visto cosa è successo? Continua a leggere dopo la foto

Ospite di Antonella Clerici, la Littizzetto ha fatto capire di non nutrire una grande simpatia per la Isoardi. Invece ne ha una grande per la Clerici che ha elogiato molto chiedendole di tornare a La prova del cuoco: “Antonella, quando c’eri tu a presentare il programma tornavo a casa e trovavo te in tv che impanavi, poi c’erano i titoli del TG1, lo spread, le ossa in Vaticano, ecc…”, ha detto Lucianina. E la Clerici ha risposto…

La Clerici ha detto che, dallo scorso settembre, impana a casa sua. Ma tutti la rimpiangono anche perché, diciamolo, 18 anni non sono proprio pochi… E il pubblico era affezionato alla Clerici e ora non segue più La prova del cuoco con lo stesso entusiasmo (o non la segue affatto). In questi mesi, da quando si è venuto a sapere che la Clerici avrebbe lasciato la conduzione, oltre alle critiche rivolte alla nuova conduttrice, sono arrivate delle frecciatine velenose da parte di vecchi componenti del cast. Una su tutte Anna Moroni che si è tolta qualche sassolino dalla scarpa con Elisa e i dirigenti della Rai. Ora la Moroni è passata a Rete 4 al fianco di Davide Mengacci. E la Clerici? Tornerà mai a La prova del cuoco? Ebbene, non è da escludere: in una recente intervista ha rivelato che magari tra dieci anni potrebbe tornare a condurre il cooking show di Rai Uno. Il pubblico, quando l'ha saputo, ha iniziato a fare salti di gioia... Ma non è un po' presto per entusiasmarsi?

